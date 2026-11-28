فظيع: يقتل زوجته وصهره ويسلم نفسه لدورية امنية وسط العاصمة
أقدم شاب متزوج فجر اليوم السبت على قتل زوجته ووالدها طعناً بـطريقة بشعة داخل منزل العائلة بـحي العمري بالمحمدية، ثم غادر المنزل وتولّى تسليم نفسه إلى إحدى الدوريات الأمنية وسط العاصمة.
وتفيد المعطيات الأولية المتوفرة بأن المظنون فيه، وهو شاب متزوج يقطن مع أصهاره بـحي العمري بالمحمدية، معروف بـتناول المخدرات، استغل نوم زوجته ووالدها حيث أقدم على تسديد عدة طعنات لهما بـسكين وبـطريقة بشعة للغاية، وترك ابنه الرضيع في مكانه ولم يُلحق به أي أذى، وغادر المنزل.
وحسب ذات المعطيات، فإن الزوج توجه نحو وسط العاصمة ومكث بـأحد المقاهي، وترجّل بـشارع محمد الخامس وقرب البلفيدير تولّى تسليم نفسه إلى إحدى الدوريات الأمنية المكلفة بـتأمين مركز ثقافي أجنبي، ليتم إعلام وحدات الحرس الوطني التي تسلّمته واحتفظت به، والشروع في سماعه للكشف عن ملابسات الجريمة البشعة التي أقدم عليها.
وتفيد المعطيات الأولية المتوفرة بأن المظنون فيه، وهو شاب متزوج يقطن مع أصهاره بـحي العمري بالمحمدية، معروف بـتناول المخدرات، استغل نوم زوجته ووالدها حيث أقدم على تسديد عدة طعنات لهما بـسكين وبـطريقة بشعة للغاية، وترك ابنه الرضيع في مكانه ولم يُلحق به أي أذى، وغادر المنزل.
وحسب ذات المعطيات، فإن الزوج توجه نحو وسط العاصمة ومكث بـأحد المقاهي، وترجّل بـشارع محمد الخامس وقرب البلفيدير تولّى تسليم نفسه إلى إحدى الدوريات الأمنية المكلفة بـتأمين مركز ثقافي أجنبي، ليتم إعلام وحدات الحرس الوطني التي تسلّمته واحتفظت به، والشروع في سماعه للكشف عن ملابسات الجريمة البشعة التي أقدم عليها.
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