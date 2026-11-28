أقدمفجر اليومعلىطعناً بـداخلبـ، ثم غادروتولّىإلى إحدىوسطوتفيدبأن، وهويقطن معبـ، معروف بـ، استغلحيث أقدم علىلهما بـوبـ، وتركفي مكانه ولم يُلحق به أي، وغادروحسب، فإنتوجه نحوومكث بـ، وترجّل بـوقربتولّىإلى إحدىالمكلفة بـ، ليتم إعلامالتي تسلّمته و، والشروع فيللكشف عنالتي أقدم عليها.