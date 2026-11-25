أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 لأعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات تعرض الممثل والكوميدي العربي المازني إلى اعتداء بالعنف الشديد، مما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى، حيث لا يزال يرقد بقسم العناية المركزة بسبب خطورة إصاباته.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الأبحاث انطلقت إثر مكالمة وردت على أعوان منطقة الأمن الوطني بالسيجومي، أعلموا من خلالها بقبول أحد المستشفيات، فجر اليوم الأربعاء، للممثل العربي المازني في حالة إغماء تام، مع وجود آثار اعتداء بالعنف الشديد على مناطق مختلفة من جسده.وقد تم إيواؤه بقسم العناية المركزة، على أن يخضع لاحقاً لتدخل جراحي.وبحسب المعطيات الأولية، فإن سائق سيارة أجرة كان يمرّ فجر الأربعاء بأحد شوارع منطقة الزهروني، تفطّن إلى وجود العربي المازني ملقى على الأرض وفي حالة إغماء، فتولى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.وقد تعهّدت فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي بالبحث في ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المعتدين، والعمل على إيقافهم وتقديمهم إلى العدالة.