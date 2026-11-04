أفاد الاربعاء 4 نوفمبر، كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي بأن وزارة التربية لجأت الي دعوة الاساتذة المتقاعدين للعودة الي مقاعد التدريس لسد الشغورات وتعويض النقص في الاطار التربوي.وفي تصريح لموقع الكتيبة وصف محمد الصافي هذا الاجراء بالبدعة التي تتكرّر هذه السنة معتبرا أن ذلك فيه تجاوز للقانون ومس من كرامة المتقاعدين وغلق لأبواب الانتدابات الجديدة لحاملي الشهادات العلمية.