جدّ مساء الخميس 19 نوفمبر، حادث مرور مروّع بالقرب من محوّل مطار النفيضة الحمامات الدولي، اسفر عن وفاة 4 أشخاص في حصيلة أولية.وتتمثل صورة الحادث في اصطدام شاحنة ثقيلة بسيارة لواج تعمل على خط النفيضة – سوسة ما أدى الي وفاة 3 أشخاص على عين المكان فيما توفي شخص رابع اثناء نقله لتلقي الاسعافات.وقد حلت وحدات الحماية المدنية على عين المكان التي تولت نقل بقية المصابين إلى المستشفى المحلي بالنفيضة والمستشفى الجامعي سهلول بسوسة.