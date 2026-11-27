17 سنة سجنا للحطاب بن عثمان وخمس سنوات مراقبة إدارية
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بـالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائياً وحضورياً، بـسجن الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية الحطاب بن عثمان مدة 17 عاماً، مع إخضاعه لـلمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام إثر انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية.
ومثل الحطاب بن عثمان، بـحالة إيقاف، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، وذلك عن بُعد عبر القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية، لـمحاكمته على معنى الفصلين 155 و156 من المجلة الجزائية، وبتهم ذات صبغة إرهابية تتعلق بـعمله سابقاً ككاتب محكمة بـالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
كما شملت المحاكمة متهمًا ثانيًا، وهو كاتب محكمة، أُحيل بـحالة سراح.
وبعد استنطاق المتهمين، أذنت المحكمة بـفسح المجال أمام مرافعات المحامين، قبل أن تقرر حجز ملف القضية لـلمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.
وبعد المفاوضة، قضت الدائرة بـسجن الحطاب بن عثمان مدة 17 عاماً، مع إخضاعه لـلمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام إثر انتهاء تنفيذ العقوبة، كما قضت بـسجن المتهم الثاني مدة أربعة أعوام.
ومثل الحطاب بن عثمان، بـحالة إيقاف، أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، وذلك عن بُعد عبر القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية، لـمحاكمته على معنى الفصلين 155 و156 من المجلة الجزائية، وبتهم ذات صبغة إرهابية تتعلق بـعمله سابقاً ككاتب محكمة بـالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
كما شملت المحاكمة متهمًا ثانيًا، وهو كاتب محكمة، أُحيل بـحالة سراح.
وبعد استنطاق المتهمين، أذنت المحكمة بـفسح المجال أمام مرافعات المحامين، قبل أن تقرر حجز ملف القضية لـلمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.
وبعد المفاوضة، قضت الدائرة بـسجن الحطاب بن عثمان مدة 17 عاماً، مع إخضاعه لـلمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام إثر انتهاء تنفيذ العقوبة، كما قضت بـسجن المتهم الثاني مدة أربعة أعوام.
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