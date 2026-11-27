قضتبـ، ابتدائياً وحضورياً، بـمدة، مع إخضاعه لـلمدةإثرومثل، بـ، أمام، وذلكعبر، لـعلى معنىمن، وتتعلق بـبـكما شملت، وهو، أُحيل بـوبعد، أذنتبـأمام، قبل أن تقررلـإثروبعد، قضتبـمدة، مع إخضاعه لـلمدةإثر، كما قضت بـمدة