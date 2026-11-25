«شيخ الهمزية».. مسيرة علمية ودينية



نفى مصدر أمني صحة الأنباء المتداولة بشأن وفاة الشيخ الزيتوني صابر الموحلي إثر تعرضه لعملية سلب تحت التهديد («براكاج») بمنطقة باب العسل بالعاصمة، مؤكداً أن الوفاة ناجمة عن حادث مرور.وأوضح المصدر، في تصريح لموقع «باب نات»، أن الفقيد تعرض قبل نحو شهر لحادث مرور بجهة باب العسل، تمثل في اصطدام دراجة نارية من نوع «تاكسي موتو» به، كان يقودها صاحبها وعلى متنها حريفة.وأضاف أن فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة تعهدت بالبحث في ملابسات الحادث، وذلك إثر نقل الفقيد إلى مستشفى المنجي سليم لتلقي العلاج من الإصابات التي تعرض لها. وقد ظل في غيبوبة لأكثر من شهر، قبل أن يفارق الحياة يوم الثلاثاء.ويُعد الراحل صابر الموحلي من الوجوه المعروفة بجامع الزيتونة المعمور بالعاصمة، حيث اشتهر بلقب «شيخ الهمزية»، وكان له حضور لافت في مجالس العلم والذكر والمديح النبوي، داخل الجامع وخارجه.وقد خلّف نبأ وفاته حالة من الحزن والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ نعاه عدد كبير من أصدقائه وتلامذته ومحبيه، مستحضرين خصاله ومكانته العلمية والدينية.كما عُرف الفقيد باعتداله الديني وابتعاده عن التشدد.