قروض بنكية دون ضمانات حقيقية



أبحاث شملت مسؤولين وإطارات بنكية



وتتعلق القضية بشبهات غسل أموال باستغلال التسهيلات التي تخولها خصائص النشاط المهني والوظيفي، إلى جانب استغلال موظف عمومي أو شبهه، أو مدير أو عضو بإحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لصفته بهدف استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.وتعود أطوار القضية إلى أبحاث عهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني، وتتعلق بإسناد بنك عمومي قروضاً لفائدة رجل الأعمال ماهر شعبان دون ضمانات حقيقية، وفق ما ورد في ملف القضية.ولم تقتصر الأبحاث على رجل الأعمال والمسؤولين البنكيين، بل شملت أطرافاً أخرى، من بينهم إطارات بنكية وملحقون سابقون بدواوين وزارية، إلى جانب خبير عدلي.وقد تقرر تحجير السفر على جميع المشمولين بالأبحاث، مع الإبقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضاء، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.