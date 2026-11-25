قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، ابتدائيا وحضوريا، بسجن معز الحاج منصور مدة 18 شهرا، مع النفاذ العاجل، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده المعتمد الأول بولاية أريانة، تتعلق بتدوينات نشرها على موقع فايسبوك.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد أحالت معز الحاج منصور على أنظار المجلس الجناحي، وهو في حالة سراح، لمحاكمته في هذه القضية.وفي قضية أخرى، كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، صباح السبت الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق معز الحاج منصور، وأحالته وهو بحالة إيقاف على أنظار المجلس الجناحي، مع تعيين يوم 3 ديسمبر القادم موعدا لمحاكمته.وتعود أطوار هذه القضية إلى شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة، نيابة عن وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها، في شهر ماي 2026، ضد المعني بالأمر.وكانت النيابة العمومية قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ به، على خلفية اتهامه بنسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي تتعلق بوظيفته، دون تقديم ما يثبت صحتها، والإيهام بجريمة، ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها.وتتعلق الشكاية الثانية بتدوينات نشرها معز الحاج منصور في سبتمبر 2025، تضمنت، وفق ما جاء في الشكاية، اتهامات خطيرة غير مثبتة، إلى جانب نشر هويات قيادات أمنية والتشهير بها، بما قد يعرّض حياتها للخطر.