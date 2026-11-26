«تخليلة حمام سوسة».. قطعة من الذاكرة التراثية للمنطقة



النائب محمد الهادي القدر: «تحويل التخليلة إلى ما يشبه البيكيني غير مقبول»



عايدة عنتر: «المرأة التي ظهرت في مسابقة ملكة جمال الكون لا تمثلنا»



أثار الزي الذي ظهرت به ممثلة تونس في مسابقة ملكة جمال الكون 2026، سارة البراهمي، خلال فقرة الأزياء الوطنية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتماد تصميم مستوحى من «تخليلة حمام سوسة»، أحد مكونات اللباس التقليدي النسائي بالجهة، في محاولة لتقديم هذا الموروث في صيغة عصرية تتماشى مع طبيعة العروض الدولية.ولم يقتصر النقاش على شكل الزي أو طريقة تقديمه، بل امتد إلى مدى احترام خصوصية القطعة التقليدية والمحافظة على رموزها ودلالاتها، وسط انتقادات اعتبرت أن تحويلها إلى تصميم قصير لا يعكس قيمتها التراثية، ولا يبرز بالشكل المناسب خصوصية اللباس التقليدي التونسي وتنوعه الجهوي.وتعود تفاصيل الجدل إلى التصميم المستوحى من «تخليلة حمام سوسة»، وهي قطعة من اللباس التقليدي النسائي ترتديها العروس خلال احتفالات الحنّاء، وتتميز بلونها الأحمر وتطريزاتها الزاهية وخيوطها الفضية، بما يمنحها خصوصية جمالية مرتبطة بالعادات والتقاليد المحلية.وقد جرى توظيف هذه القطعة في تصميم معاصر يتكون من صدرية وتنورة قصيرة، في محاولة للجمع بين الموروث التقليدي ومتطلبات فقرة الأزياء الوطنية في مسابقات الجمال الدولية.غير أن هذا الاختيار لم يحظ بإجماع التونسيين، إذ رأى منتقدون أن التصميم لم ينجح في إبراز الخصائص الجمالية والرمزية للتخليلة، معتبرين أن طريقة تقديمها اختزلت لباساً تقليدياً له خصوصيته التاريخية والثقافية في شكل بعيد عن الصورة التي اعتاد الأهالي رؤيته بها في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات.كما طالت الانتقادات غياب التنوع في تقديم الموروث الوطني، حيث اعتبر متابعون أن التراث التونسي يضم أزياء وتقاليد متعددة تختلف من جهة إلى أخرى، وكان من الممكن تقديم القطعة بطريقة تحافظ على هويتها وتعرّف بها دون المساس بطابعها الأصلي.وفي تفاعل مع الجدل، اعتبر النائب المحلي عن حمام سوسة، محمد الهادي القدر، أن ما تم تداوله خلال عرض الأزياء بشأن «التخليلة الحمامية» أمر غير مقبول، معبّراً عن رفضه لطريقة توظيف هذا اللباس التقليدي في التصميم الذي ظهرت به ممثلة تونس.وقال النائب إن «تحويل التخليلة الحمامية، وهي لباس تقليدي للمنطقة، إلى ما يشبه البيكيني غير مقبول»، معتبراً أن ما حصل يمثل إساءة إلى الموروث المحلي.وأضاف أنه تقدم بشكاية إلى وزارتي الثقافة والشؤون الخارجية، طالباً التوضيح وتقديم اعتذار، وشدد على أن ما حدث، وفق تقديره، «عيب في حق تراثنا».وتعكس هذه المواقف انتقال الجدل من نطاق التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بتوضيحات رسمية بشأن كيفية اختيار التصميم، والجهة التي تولت الإشراف عليه، والأسس التي تم اعتمادها في تقديم قطعة من اللباس التقليدي التونسي ضمن مسابقة دولية.من جهتها، دخلت عايدة عنتر، رئيسة جمعية «تاج الثقافية» المنظمة لمسابقة ملكة جمال تونس، على خط الجدل، مؤكدة أن المرأة التي ظهرت في مسابقة ملكة جمال الكون لا تمثل الجمعية.وقالت عنتر، في تصريح لقناة نسمة، إن المسابقة التي شاركت فيها سارة البراهمي تختلف عن مسابقة ملكة جمال العالم التي تشارك فيها الجمعية، موضحة أن هناك اختلافاً بين المسابقتين.كما ربطت عنتر موقفها من المشاركة بالمسابقة بموقف الجمعية الرافض للتطبيع، قائلة إنه لا يمكن المشاركة في مسابقة تشارك فيها ملكة جمال إسرائيل، ومؤكدة أن الجمعية ترفض التطبيع.ولم يقتصر اعتراض رئيسة جمعية «تاج الثقافية» على طبيعة المسابقة، بل شمل أيضاً الزي الذي ظهرت به ممثلة تونس، معتبرة أن طريقة تقديمه تضمنت إهانة للباس التقليدي الخاص بجهة حمام سوسة.