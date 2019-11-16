القبض على مروع الوافدين على مستشفى الحروق والاصابات البليغة بين عروس

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - تمكن أمس أعوان فرقة الشرطة العدليّة بين عروس أثر قيامهم بدورية أمنية لحفظ النظام من القبض على نفر روع الوافدين على مستشفى الحروق والاصابات البليغة بالبراكاجات وافتكاك اموالهم وهواتفهم الجوالة وبالتحري معه تبين انه محل 5 مناشير تفتيش في قضايا سلب ...
هذا وتم إيقاف 5 عناصر اجرامية أخرى تعلقت بهم قضايا سرقات واعتداء بالعنف روعوا المواطنين بالجهة ..
باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم واحالتهم على القضاء...
هذا وتم إيقاف 5 عناصر اجرامية أخرى تعلقت بهم قضايا سرقات واعتداء بالعنف روعوا المواطنين بالجهة ..
باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم واحالتهم على القضاء...
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Par:MedTunisie ( )
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