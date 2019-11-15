مخلوف: جماعة التيار وحركة الشعب احتقرونا وقللوا معانا الحياء... لكن ائتلاف الكرامة ائتلاف أسود

Vendredi 15 Novembre 2019



باب نات

- قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة في برنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج إذاعة موزاييك ان صعود راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان لم يكن متوقعا ولو في الحلم من اشخاص كانوا في منظومة ما قبل الثورة.واضاف سيف الدين مخلوف "هناك خط فرز واضح بين احزاب الثورة واحزاب مع الاستبداد وحددنا ان التيار الديمقراطي وحركة الشعب من الخط الثوري.وتابع مخلوف " بالمقابل هذين الحزبين تنكرا لهذا الخط وهاجمونا بالاحتقار "وتطييح القدر" والتطاوس متابعا " جماعة التيار وحركة الشعب احتقرونا "وقللوا معانا الحياء لكن لساناتنا طويلة ونجمنا نردوا عليهم".واضاف سيف الدين مخلوف " لقد قللنا من التهجم على التيار لكنهم واصلوا في تجاوزاتهم متابعا " لقد كنا مع دعم غازي الشواشي كنائب لرئيس المجلس لكن الاخير رفض الامر".وتابع مخلوف " لو لم ندعم النهضة لتم اختطافها من قلب تونس بل ولتمكن مرشح قلب تونس من الحصول على رئاسة البرلمان لان الجميع سيدعمه".