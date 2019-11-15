مخلوف: جماعة التيار وحركة الشعب احتقرونا وقللوا معانا الحياء... لكن ائتلاف الكرامة ائتلاف أسود

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة في برنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج إذاعة موزاييك ان صعود راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان لم يكن متوقعا ولو في الحلم من اشخاص كانوا في منظومة ما قبل الثورة.
واضاف سيف الدين مخلوف "هناك خط فرز واضح بين احزاب الثورة واحزاب مع الاستبداد وحددنا ان التيار الديمقراطي وحركة الشعب من الخط الثوري.
وتابع مخلوف " بالمقابل هذين الحزبين تنكرا لهذا الخط وهاجمونا بالاحتقار "وتطييح القدر" والتطاوس متابعا " جماعة التيار وحركة الشعب احتقرونا "وقللوا معانا الحياء لكن لساناتنا طويلة ونجمنا نردوا عليهم".
واضاف سيف الدين مخلوف " لقد قللنا من التهجم على التيار لكنهم واصلوا في تجاوزاتهم متابعا " لقد كنا مع دعم غازي الشواشي كنائب لرئيس المجلس لكن الاخير رفض الامر".
وتابع مخلوف " لو لم ندعم النهضة لتم اختطافها من قلب تونس بل ولتمكن مرشح قلب تونس من الحصول على رئاسة البرلمان لان الجميع سيدعمه".
واضاف سيف الدين مخلوف "هناك خط فرز واضح بين احزاب الثورة واحزاب مع الاستبداد وحددنا ان التيار الديمقراطي وحركة الشعب من الخط الثوري.
وتابع مخلوف " بالمقابل هذين الحزبين تنكرا لهذا الخط وهاجمونا بالاحتقار "وتطييح القدر" والتطاوس متابعا " جماعة التيار وحركة الشعب احتقرونا "وقللوا معانا الحياء لكن لساناتنا طويلة ونجمنا نردوا عليهم".
واضاف سيف الدين مخلوف " لقد قللنا من التهجم على التيار لكنهم واصلوا في تجاوزاتهم متابعا " لقد كنا مع دعم غازي الشواشي كنائب لرئيس المجلس لكن الاخير رفض الامر".
وتابع مخلوف " لو لم ندعم النهضة لتم اختطافها من قلب تونس بل ولتمكن مرشح قلب تونس من الحصول على رئاسة البرلمان لان الجميع سيدعمه".
En continu
- 10:56 قلب تونس.. قلبو على تونس
- Hier 21:42 إرحموا أبا القاسم الشابي..
- Hier 21:09 ''مها يا نار وجيعتي اللهّابة''
- Hier 18:12 رجاء السعداني في الأحد الرياضي
- Hier 18:08 رجال أعمال من تونس يستكشفون السوق الكونغولية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:12
|14:50
|12:11
|06:57
|05:27
|
22°
|21°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|21°-15
|22°-11
|17°-11
|18°-10
|18°-11
Follow @babnet_Tunisie
(107 763) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 758) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 908) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 291) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 90 414) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 496) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 563) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 437) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 839) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 831) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 111) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 134) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 002) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 938) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 318) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 589) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 378) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 126) قيس سعيّد : الوحي نزل على الرّسول
( 47 980) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 697) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: عبير موسي: أنا لا اعترف بالدواعش والاخوان وشيخهم الإرهابي في البرلمان وكلمة سيّد الرئيس موش بش يسمعها منّي