زياد الهاشمي لعبير موسي: حدّك السطل و الكاسة

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - أثارت الخميس 14 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الفوضى في البرلمان مجددا خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المخصصة لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والتي فاز بها النائب طارق الفتيتي.
وظهرت عبير موسي خلال عملية فرز الأصوات وهي تصرخ وتعربد وتتهجم على النائب في ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي وخاطبته قائلة "انتم ارهابيون ودواعش".
وتطور الخلاف وشارف على أن يصبح تشابك بالأيادي بين النائبين ...
وخاطب زياد الهامشي عبير موسي قائلا " حدّك السطل و الكاسة" مضيفا "زايد حدك حد التزغريط" قبل أن يتدخل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف مخلوف ويطلب من زياد الهاشمي الهدوء ومغادرة قاعة الجلسة.
يذكر أن عبير موسي قد أثارت موجة من الفوضى في أول جلسات البرلمان الأربعاء بعد رفضها تأدية اليمين جماعيا وهو ما يتعارض مع النظام الداخلي لمجلس الشعب.
وظهرت عبير موسي خلال عملية فرز الأصوات وهي تصرخ وتعربد وتتهجم على النائب في ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي وخاطبته قائلة "انتم ارهابيون ودواعش".
وتطور الخلاف وشارف على أن يصبح تشابك بالأيادي بين النائبين ...
وخاطب زياد الهامشي عبير موسي قائلا " حدّك السطل و الكاسة" مضيفا "زايد حدك حد التزغريط" قبل أن يتدخل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف مخلوف ويطلب من زياد الهاشمي الهدوء ومغادرة قاعة الجلسة.
يذكر أن عبير موسي قد أثارت موجة من الفوضى في أول جلسات البرلمان الأربعاء بعد رفضها تأدية اليمين جماعيا وهو ما يتعارض مع النظام الداخلي لمجلس الشعب.
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