Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Laylat 7obb  

زياد الهاشمي لعبير موسي: حدّك السطل و الكاسة

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - أثارت الخميس 14 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الفوضى في البرلمان مجددا خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المخصصة لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والتي فاز بها النائب طارق الفتيتي.

وظهرت عبير موسي خلال عملية فرز الأصوات وهي تصرخ وتعربد وتتهجم على النائب في ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي وخاطبته قائلة "انتم ارهابيون ودواعش".


وتطور الخلاف وشارف على أن يصبح تشابك بالأيادي بين النائبين ...

وخاطب زياد الهامشي عبير موسي قائلا " حدّك السطل و الكاسة" مضيفا "زايد حدك حد التزغريط" قبل أن يتدخل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف مخلوف ويطلب من زياد الهاشمي الهدوء ومغادرة قاعة الجلسة.

يذكر أن عبير موسي قد أثارت موجة من الفوضى في أول جلسات البرلمان الأربعاء بعد رفضها تأدية اليمين جماعيا وهو ما يتعارض مع النظام الداخلي لمجلس الشعب.




  
  
     
  
rtt-95b8499ac0438faf7549c9b215fdb680-2019-11-15 10:45:41






2 de 2 commentaires pour l'article 192715

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 11h 34m |           
لا أعتقد أنه يوجد في موسوعات علم النفس وطب النفس، حالة تشبه حالة هذه المرأة.


Biladi2012  (Tunisia)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 11h 03m |           
عندو الحق، عبير المجاري تلك واطية ويجب وضع حد لها



En continu

الجمعة 15 نوفمبر 2019 | 18 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:12 14:50 12:11 06:57 05:27
20°
 25° % 45 :الرطــوبة
تونــس 15°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
25°-1522°-1217°-1119°-1118°-11
  • Avoirs en devises
    18830,4

  • (14 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14694 DT        1$ =2,85256 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 nov)   808,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573814690|192715 5849|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires