Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Thawrat-El-Shak  

سعيد الجزيري: لم نصوّت للغنوشي ...وصدمت من تصرّف عبير موسي

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - قال مؤسس حزب الرحمة سعيد الجزيري أنه وأعضاء حزبه صوّتوا بورقة بيضاء لرئاسة المجلس. وأنهم لم يكونوا مقتنعين براشد الغنوشي نظرا لكبر سنّه... وصرّح في فيديو نشره على صفحته بالفايسبوك ... أن ما قامت به النهضة بتحالفها مع قلب تونس شيء عجيب وغريب .... كما عبّر عن صدمته بما قامت به عبير موسي أثناء جلسة انتخاب رئيس الجلسة.... فيديو




  
  
     
  
rtt-6cb70e1f08582124f2f7abe8cf2465f6-2019-11-14 10:06:20






4 de 4 commentaires pour l'article 192651

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 10h 40m |           
التصويت سري فاتركه سري و عدم التصويت للغنوشي ليس فخرة و المسلم الذي لا ينصر أخاه المسلم فهو مذنب و عدو للغير
وتصرفات الغنوشي ليست كذب بل هو من الذّكاء و الدّهاء السياسي الذي لاتكسبه لا أنت و لا التيار ولا الجبهة ولا غيرها .الغنوشي فاز برآسة المجلس و أنت فين سنتابعك من قريب و نراك ماذا ستقدم للوطن وللاسلام عندما تلبس كاسكات نيويورك ترمب

Carlos73  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 10h 30m |           
ماتصدمش سي سعيد
الثعلوب الغنوشي موش اول مرة يكذب
وبالنسبة للنهضة محترفين كذب

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 10h 28m |           
بهيم احر لم يعرف ما قيمة سرية الانتخاب
فرحان اللي تصلفق بكف
بهيم ماشي باش يحط ورقة بيضاء
بهيم ما يعرفش لأن الهم فيه ما تختار
ب4 اصوات يحب يحكم
يبطأ شوية

Biladi2012  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 10h 21m |           
يا أخي بدأت من أول يوم بالصدمة، مازال أمامك خمس سنوات من العجائب والغرائب
أصمدوا أمام الصواعق التجمعية يرحمكم الله



En continu

الخميس 14 نوفمبر 2019 | 17 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:13 14:51 12:11 06:56 05:27
18°
 20° % 55 :الرطــوبة
تونــس 15°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1519°-1423°-1114°-1018°-9
  • Avoirs en devises
    18896,8

  • (13 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14694 DT        1$ =2,85256 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 nov)   834,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573727276|192651 5380|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires