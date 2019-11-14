سعيد الجزيري: لم نصوّت للغنوشي ...وصدمت من تصرّف عبير موسي

Jeudi 14 Novembre 2019



باب نات

- قال مؤسس حزب الرحمة سعيد الجزيري أنه وأعضاء حزبه صوّتوا بورقة بيضاء لرئاسة المجلس. وأنهم لم يكونوا مقتنعين براشد الغنوشي نظرا لكبر سنّه... وصرّح في فيديو نشره على صفحته بالفايسبوك ... أن ما قامت به النهضة بتحالفها مع قلب تونس شيء عجيب وغريب .... كما عبّر عن صدمته بما قامت به عبير موسي أثناء جلسة انتخاب رئيس الجلسة.... فيديو