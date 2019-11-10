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نصر الدين السويلمي : 8 سنين نستناو في الاثباتات عالجهاز السري، التسفير، والمليارات جابولنا تصويرة الغنوشي عامل تعسيلة

Dimanche 10 Novembre 2019

Dimanche 10 Novembre 2019
باب نات - نشر الأحد 10 نوفمبر، الكاتب نصر الدين السويلمي تدوينة بعنوان "تعسيلة وتصويرة" حول صورة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي التي أثارت جدلا واسعا والتي ظهر فيها وقد غلبه النعاس في خطبة الجمعة بجامع عقبة بن نافع.

وأشار السويلمي إلى أن بعض معارضي حركة النهضة وزعيمها كانوا يتوعّدون طيلة السنوات الفارطة، بفضح الغنوشي وكشف ملفات حوله تدينه في مسائل مختلفة منها التسفير والاستيلاء على المال العام والجهاز السري وغيرها وجعلوا التونسيين ينتظرون الملفات والاثباتات.
وعلّق السويلمي متهكما "نحن ڨاعدين هكاكا نستنوا، وهوما جابولينا صورة للغنوشي ڨاعد تحت تصويرة لعبد الناصر ...زادوا جو لخرين جابولينا تصويرة للغنوشي عامل تعسيلة في جامع!!!!!!!!!!".

وتابع قائلا "برّا الله لا تربحكم.. 8 سنين ونحن نستنوا في العمارات والمليارات والدوسيات ، والجواري والذراري... جبتلوا لينا تعسيلة وتصويرة".
يذكر أن عديد الصفحات والشخصيات المناهضة لحركة النهضة شنت حملة ساخرة من الغنوشي بعد الصورة المتداولة واعتبروها دليلا على عدم قدرة الغنوشي وعجزه على تولي منصب في الدولة.



  
  
     
  
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