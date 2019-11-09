محمد عبو: من حقي استقبال مخلوف والمشاجرة بيننا وبينهم عادي في السياسة

Samedi 09 Novembre 2019
باب نات - قال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو في مداخلة عبر امواج اذاعة "راديو ماد" انه من الطبيعي ان يستقبل رئيس قائمة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف مضيفا " انتخبه الشعب ومن حقي الاجتماع به وهذا لا يعني اني موافق لطريقة تفكيره .
واضاف محمد عبو " المشاجرة والخلافات التي حصلت بيننا والتي وصلت الى حد التنابز هو امر عادي في السياسة مضيفا " في المقابل نحن نرفض الشعبوية والسياسة تحت قصف الفايسبوك".
وتابع محمد عبو " أدعو دائما عند التردد لاتخاذ المواقف المبدئية، مهما كانت تكلفتها، معولا على العقلاء".
واضاف محمد عبو " المشاجرة والخلافات التي حصلت بيننا والتي وصلت الى حد التنابز هو امر عادي في السياسة مضيفا " في المقابل نحن نرفض الشعبوية والسياسة تحت قصف الفايسبوك".
وتابع محمد عبو " أدعو دائما عند التردد لاتخاذ المواقف المبدئية، مهما كانت تكلفتها، معولا على العقلاء".
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Par:falfoul (Tunisia )
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