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مورو يشرف على موكب إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف

Samedi 09 Novembre 2019

Samedi 09 Novembre 2019
باب نات - أشرف عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب المتخلّي يوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 الموافق للحادي عشر من شهر ربيع الأول 1441 على موكب إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بجامع الزيتونة المعمور، وذلك بحضور والي تونس ورئيس بلدية تونس شيخ المدينة.

وقد افتتح الموكب بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وتخللته ابتهالات ومداخلات حول مكارم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.


وتوجّه رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة بأحر التهاني إلى كافة أفراد الشعب التونسي راجيا الله أن يعيد هذه الذكرى على تونس والتونسيين بالخير واليمن والأمان والبركة.

  
  
     
  
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