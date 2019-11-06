Radio Babnet Tunisie On Air:   

المحكمة الإدارية.. رفض جميع الطعون المتبقية بخصوص القضايا الاستئنافية لنزاعات نتائج التشريعية لسنة 2019

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
وات - أصدرت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية اليوم الأربعاء أحكامها الإحدى عشر (11) الأخيرة بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وقضت برفضها جميعا.
وأكدت المحكمة في بلاغ لها بأنّه وعلى ضوء الاحكام الستة والثلاثين (36) التي صدرت عنها قد ختمت بصفة نهائية وباتة طور التقاضي في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

وكانت الجلسة العامة القضائية قد أصدرت يوم الإثنين خمسة وعشرين حكما (25) بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات نتائج التشريعيّة وقضت بالابقاء على النتائج وفق ما تمّ التصريح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 أكتوبر 2019 بالنسبة للدائرة الانتخابية بألمانيا والدائرة الانتخابية بالقصرين دون تغيير .

كما أقرّت تعديلا جزئيا لنتائج الانتخابات المصرّح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدائرة بن عروس، وذلك بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب.
يشار إلى أنّ الجلسة القضائية للمحكمة تلقت إلى حدود الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي 36 ملف قضية استئنافية موجهة ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية.
يذكر انّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ستعلن غدا الخميس عن النتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر 2019 .

  
  
     
  
rtt-990b0dfafb3d9069c33f0886401fc11f-2019-11-06 10:46:07






1 de 1 commentaires pour l'article 192203

Moutawassity  (Tunisia)  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 10h 26m |           
إلّي يحب تونس وتراب وحبّة القمح وحبة الزيتون وعسل دقلة النّور يتفضل يبني بلادو



En continu

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 | 9 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:48 05:19
17°
 19° % 88 :الرطــوبة
تونــس 14°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1421°-1422°-1318°-1219°-11
  • Avoirs en devises
    18236,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15802 DT        1$ =2,83196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   944,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573034977|192203 3055|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires