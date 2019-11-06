المحكمة الإدارية.. رفض جميع الطعون المتبقية بخصوص القضايا الاستئنافية لنزاعات نتائج التشريعية لسنة 2019

Mercredi 06 Novembre 2019



وات - أصدرت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية اليوم الأربعاء أحكامها الإحدى عشر (11) الأخيرة بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وقضت برفضها جميعا.وأكدت المحكمة في بلاغ لها بأنّه وعلى ضوء الاحكام الستة والثلاثين (36) التي صدرت عنها قد ختمت بصفة نهائية وباتة طور التقاضي في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019.وكانت الجلسة العامة القضائية قد أصدرت يوم الإثنين خمسة وعشرين حكما (25) بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات نتائج التشريعيّة وقضت بالابقاء على النتائج وفق ما تمّ التصريح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 أكتوبر 2019 بالنسبة للدائرة الانتخابية بألمانيا والدائرة الانتخابية بالقصرين دون تغيير .كما أقرّت تعديلا جزئيا لنتائج الانتخابات المصرّح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدائرة بن عروس، وذلك بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب.يشار إلى أنّ الجلسة القضائية للمحكمة تلقت إلى حدود الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي 36 ملف قضية استئنافية موجهة ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية.يذكر انّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ستعلن غدا الخميس عن النتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر 2019 .