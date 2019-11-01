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القبض على 3 أجانب في علاقة بجريمة قتل فتاة بنزل في سوسة

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - أكدت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 أن فرقة الشّرطة العدليّة بسوسة المدينة تعهدت بالبحث في قضية العثور على جثّة فتاة (عمرها 39 سنة) بشقّة بأحد النّزل بجهة سوسة يوم 31 أكتوبر 2019 تحمل آثار عنف، وذلك بموجب إنابة عدليّة صادرة عن المحكمة الابتدائيّة بسوسة.


وأضافت أنه تمّ حصر الشّبهة في شخصين (يحملان جنسيّة دولة مجاورة) تحصّنا بالفرار إبّان الواقعة في اتّجاه العاصمة وقد تمّ إدراجهما بالتّفتيش.



وبمزيد تعميق التّحرّيات، تمكّنت وحدات الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة، بعد نصب كمين محكم، من القبض عليهما رفقة شخص آخر (يحمل نفس الجنسيّة) بجهة عين زغوان من ولاية تونس.

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا واتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنهم ومواصلة الأبحاث.

  
  
     
  
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