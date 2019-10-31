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على الحوار التونسي: مشادة كلامية بين شكيب درويش والوزير المقال خميس الجهيناوي

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - دخل الكرونيكور في قناة الحوار التونسي شكيب درويش في مشادة مع وزير الخارجية المقال خميس الجهيناوي.

وقال شكيب درويش " ان حيط تونس "اصبح واطي دبلوماسيا" في عهد الباجي قائد السبسي وفي عهد توليه وزارة الخارجية.


وقد اثار تصريح شكيب درويش غضب الجهيناوي الذي هدد بالمغادرة بعد ان ظهر عليه الانفعال قائلا " لا يعقل ان تتحدث بهذه الطريقة عن الدبلوماسية التونسية".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191869

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 31 Octobre 2019 à 08h 24m |           
مدير مكتب العلاقات مع الصهاينة... آن الأوان للتخلص منه إلى المزبلة "خيانة عظمى"



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