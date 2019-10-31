على الحوار التونسي: مشادة كلامية بين شكيب درويش والوزير المقال خميس الجهيناوي

Jeudi 31 Octobre 2019



باب نات

- دخل الكرونيكور في قناة الحوار التونسي شكيب درويش في مشادة مع وزير الخارجية المقال خميس الجهيناوي.وقال شكيب درويش " ان حيط تونس "اصبح واطي دبلوماسيا" في عهد الباجي قائد السبسي وفي عهد توليه وزارة الخارجية.وقد اثار تصريح شكيب درويش غضب الجهيناوي الذي هدد بالمغادرة بعد ان ظهر عليه الانفعال قائلا " لا يعقل ان تتحدث بهذه الطريقة عن الدبلوماسية التونسية".