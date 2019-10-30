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منصر يكشف إيقاف رجل أعمال على ذمة التحقيق كان الوسيط في عقد اللوبينغ للقروي مع آري بن ميناشي

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - كشف الأربعاء 30 أكتوبر، القيادي السابق بحراك تونس الإرادة عدنان منصر أنه تم ليلة الثلاثاء اخضاع رجليْ أعمال كبيرين لتحقيق تواصل ساعات وكان شاقا جدا عليهما وفق تعبيره.

وقال منصر في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "الملفات كبيرة والقرائن قوية، والمحققون محترفون وذوو خبرة ومستوعبون جيدا للتفاصيل والتشعبات والشبكات".


وأفاد منصر أن أحدهما كان وسيطا في عقد الوبينغ للقروي مع ضابط الاستخبارات الإسرائيلية السابق وقال " رجل الأعمال الذي تم إيقافه على ذمة التحقيق وسيط دولي في الصفقات، تاجر أسلحة، من كبار أثرياء الضاحية الشمالية، وكان الوسيط الرئيسي في عقد اللوبيينغ مع آري بن مناشي".
وختم منصر تدوينته بالقول "أعتقد أن هذا الرجل سيورّط الكثيرين وسيكشف الكثير... رؤوس كثيرة وكبيرة تقف في الطابور".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191820

Sarramba  (France)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 11h 31m |           
سي عدنان لقد كنت في الحكم أكيد أن لديك معلومات موثقة في هذه الحالة ماذا تنتضر لخدمة وطنك؟



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