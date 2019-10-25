اسقاط عقوبة ابنة نائب في البرلمان تورّطت في الغش في الباكالوريا وعزل المديرة التي قدمت التقرير في حقها!!

Vendredi 25 Octobre 2019



باب نات

- كشف الخميس 24 أكتوبر، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، فخري الصميطي أنه تم الغاء العقوبة المسلطة على ابنة نائب في البرلمان والمتمثلة في حرمانها من اجتياز الباكالوريا لمدة 5 سنوات بعد تورّطها في الغش في الامتحان.وأشار الصميطي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك إلي أنه تم في مرحلة أولى تخفيف العقوبة من 5 سنوات إلى سنة واحدة قبل الغائها على عكس زملائها الذين تم الإبقاء على العقوبة في حقهم.وأفاد الصميطي بأن المسألة لم تنتهي عند ذلك الحد وقال "لردم آثار الجريمة يتقدم السيد مندوب التربية بسوسة بطلب عزل الناظرة والمديرة على خلفية تمسكهما بتقديم التقارير القانونية في ابنة السيد النائب".