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فتحي العيادي لهيكل المكي : سبّوا النهضة كما شئتم ... فهذا الخطاب هو الذي قاد الجبهة الشعبية للفشل

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - شهد الخميس 17 أكتوبر، برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة حوارا ساخنا بين القيادي بحركة النهضة فتحي العيادي والقيادي بحركة الشعب هيكل المكي.

ووجّه المكي عديد الاتهامات لحركة النهضة بأنها خانت الثورة وقادت لبلاد نحو الهاوية وبأنها تقف حاليا وراء الحملة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وبأن لديها أذرعا عنيفة في الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي.


وردّا على هذه الاتهامات خاطب فتحي العيادي هيكل المكي قائلا " يبدو أنك لم تفهم الدرس من الانتخابات التي كانت بمستوى ثورة ثانية وما زلت تعتمد خطاب ما قبل الانتخابات وخطاب حملة انتخابية".

وتابع موجّها كلامه للمكي "ممكن تسب النهضة كما تريد لكن يبدو أنك لم تتعلم الدرس من الانتخابات فهذا الخطاب كان خطاب الجبهة الشعبية وهانا اليوم نشوفو الجبهة الشعبية وين في البرلمن وفي المنظومة السياسية الجديدة".

وأضاف مخاطبا المكي "الانتخابات أعطت مشروعية لحركة النهضة رغم اتهامك لها بالفشل والشعب اختار النهضة لتحكم بالقانون والدستور وهي التي ستشكل الحكومة".
وشدّد العيادي على أن النهضة اليوم تركّز على البرامج وليس على المحاصصات وقال "النهضة لا تلهث وراء الحقائب الوزارية ولديها خيارات كثيرة لكن الشعب التونسي قاللنا يا ناس امشوا احكموا مع بعضكم من خلال برنامج واضح ودقيق لذلك قبل الحديث عن الوزارات يجب الحديث عن برنامج".

الفيديو: الدقيقة 33


  
  
     
  
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