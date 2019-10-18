Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Awal-Hamsa  

بعد قصة الأنفاق، العماري يثير حملة ساخرة بعد أن شبّه تونس بإيران والسودان وأعلن سقوطها تحت حكم الاخوان

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - أثار الخميس 17 أكتوبر، الإعلامي لطفي العماري موجة ساخرة على صفحات الفايسبوك بسبب تصريحاته بأن تونس سقطت تحت حكم الاخوان حسب وصفه.

وقال العماري خلال ظهوره الدوري على قناة الحوار التونسي "أحنا توا دولة سقطت تحت حكم الاخوان بكل ما في الكلمة من وضوح وممارسات مشبها تونس بالسودان وايران.


واعتبر النشطاء أن ما يصدر عن لطفي العماري لخبطة إعلامية سببها "اللّطخة الانتخابية" للمرشحين الذين دعّمتهم قناة الحوار التونسي سواء في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.

واعتبر لطفي العماري أن كل ما تشهده البلاد من جرائم وارتفاع لمنسوب العنف وغيرها من المصائب سببها نتائج الانتخابات حسب تقديره.

ولم يجد نشطاء الفايسبوك سوى السخرية من لطفي العماري مذكّرين بقصة أنفاق حماس الأسطورية وقصّة ميناء الزنتان, داعين إلى عدم أخذ تصريحاته على محمل الجدّ وتنزيلها في خانة النكت والقصص الطريفة.

كما دعا النشطاء كل الغاضبين من الخط التحريري لقناة الحوار التونسي إلى التحلي بالهدوء والرصانة وعدم السقوط في فخ الاستقطاب والعنف مشدّدين على أن الأحداث ونتائج الانتخابات تؤكّد أن الشعب التونسي لم يتأثر بمحاولات التأثير الإعلامي في خياراتهم الانتخابية ولن يتأثر بخطابات الحقد والكراهية والعنصرية.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191190

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 10h 34m |           
غراب البين ، عجزت عن وجود الوصف الملائم لهذا الكائن الغريب، اللهم أرحنا منه ببركة هذ اليوم المبارك يوم الجمعة آآآمين
رفعا لكل لبس أنا لا ادعوا عليه بالموت الفعلي إنما الموت الإعلامي أي لا نعد نراه في أي وسيلة إعلام ، لامرئية ولا مسموعة ولا مكتوبة



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