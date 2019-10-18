حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أعرف الجهات التي تشتغل لفائدتها وأعلم أنك تسعى لدفع البلاد نحو الفوضى وسأقاضيك

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - أعلن مساء الخميس 17 أكتوبر، نجل الرئيس الراحل، حافظ قائد السبسي أنه قرّر مقاضاة الإعلامي لطفي العماري بتهمة الادعاء بالباطل والتحريض ضدّه على خلفية تصريحاته في الحوار التونسي.
وقال حافظ في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك "سأقاضي لطفي العماري الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء لحرية التعبير بتهمة الادعاء بالباطل والتحريض ضدي ، بعد ادعاءه حرفيا باني بعت ثروات البلاد في الطاقة وغيرها من الانعات والاتهامات".
وتابع متحديا العماري "أتحدى العماري ، اذا يوجد شخص في تونس قادر أن يثبت بجدية وليس الإثارة بمجرد ادعاءات كاذبة للتشويه والإساءة لشخصي للتأثير على الرأي العام ، اني شاركت من قريب أو بعيد في أي صفقة عمومية او حتى خاصة او حققت منفعة خاصة في أي موضوع كان لصالحي او قمت باستغلال صفة لفائدتي او لعائلتي".
وختم تدوينته بالقول "هذا التحامل والتحريض والتشويه والادعاء الذي يقوم به لطفي العماري منذ مدة طويلة ضدي وحتى من قبل تاريخ الانتخابات نيابة عن بعض الجهات التي يشتغل المعني لفائدتها ، لا يمثل اليوم سوى امتداد لتخطيط مقصود لتعفين الأوضاع في البلاد ودفعها نحو الفوضى والمجهول".
وقال حافظ في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك "سأقاضي لطفي العماري الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء لحرية التعبير بتهمة الادعاء بالباطل والتحريض ضدي ، بعد ادعاءه حرفيا باني بعت ثروات البلاد في الطاقة وغيرها من الانعات والاتهامات".
وتابع متحديا العماري "أتحدى العماري ، اذا يوجد شخص في تونس قادر أن يثبت بجدية وليس الإثارة بمجرد ادعاءات كاذبة للتشويه والإساءة لشخصي للتأثير على الرأي العام ، اني شاركت من قريب أو بعيد في أي صفقة عمومية او حتى خاصة او حققت منفعة خاصة في أي موضوع كان لصالحي او قمت باستغلال صفة لفائدتي او لعائلتي".
وختم تدوينته بالقول "هذا التحامل والتحريض والتشويه والادعاء الذي يقوم به لطفي العماري منذ مدة طويلة ضدي وحتى من قبل تاريخ الانتخابات نيابة عن بعض الجهات التي يشتغل المعني لفائدتها ، لا يمثل اليوم سوى امتداد لتخطيط مقصود لتعفين الأوضاع في البلاد ودفعها نحو الفوضى والمجهول".
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Par:ahmed01 (France )
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