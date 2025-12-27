Babnet   Latest update 14:16 Tunis

سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 27 Decembre 2025 - 13:13
      
قام أعوان الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بسيدي بوزيد، بتحرير 17 تنبيها كتابيا خلال القيام ب223 زيارة ضمن البرنامج الخصوصي لتكثيف المراقبة الصحية بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة، حسب المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية نجيب الهادف.
وأشار الهادف في تصريح لصحفي "وات" الى ان البرنامج انطلق منذ بداية شهر ديسمبر الجاري بالاشتراك مع الشرطة والحرس البلديين والإدارة الجهوية للتجارة وشمل المحلات المفتوحة للعموم.
وبيّن انه تم خلال الحملات حجز 30 كغ من البسكويت و594 قطعة من المرطبات من الحجم الكبيرة و43 قطعة مرطبات صغيرة، محفوظة في ظروف غير صحية و7ر76 لترا من عصير الليمون و5ر11 كغ من اللحوم الحمراء.

