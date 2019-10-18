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الفنان محمد رمضان يتسبب في إلغاء رخصة طيار مصري وسحبها مدى الحياة

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
وكالات - قالت وزارة الطيران المدني في مصر، الخميس، إن الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت" للطيران قدم استقالته وقد تم قبولها.

وقالت الوزارة في بيان قصير إن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، التقى بالطيار رشدي زكريا الذي تقدم باستقالته.


وفي وقت سابق، قالت الوزارة، إنه وعقب التحقيق في مقطع فيديو للفنان محمد رمضان، داخل قمرة قيادة طائرة مملوكة لشركة طيران خاصة، تقرر "إلغاء رخصة الطيار وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية".

كما قررت أيضا سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام واحد.



وأفادت في بيانها، بأن الوزارة تؤكد على ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية.

وبينت أن هذه الواقعة تعد عملا فرديا لا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية، مشددة على أنه لا مجال للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لمعايير السلامة الجوية.

جدير بالذكر أن الفنان المصري محمد رمضان، نشر عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو له من داخل مقصورة طائرة، أثناء سفره إلى خارج البلد.

وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "أول مرة أسوق الطيارة".

وظهر وهو يمسك بمقود مساعد قبطان الطائرة، فيما يعلق الشخص الذي يصور الفيديو، بأن رمضان هو من يقود الطائرة.

يشار إلى أن الفنان المصري طرح مؤخرا فيديو كليب بعنوان "هما عايزينها فوضى" وتدور أحداثه حول الأوضاع في مصر، ويعلن من خلاله دعمه للحكومة ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191188

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 09h 01m |           
انت سقت الطيارة وطيرت الطيار مسكين من مكانه مدى الحياة(وجهك مشوم عليه مسكين) خربت له بيته بتصرفك الصبياني



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