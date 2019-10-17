سالم الابيض: حركة الشعب مستعدة للمشاركة في حكومة وطنية ذات كفاءات مستقلة يشرف على تشكيلها الرئيس المنتخب

Jeudi 17 Octobre 2019



باب نات

- كشف القيادي في حزب الشعب سالم الابيض في تصريح لموقع " حقائق اونلاين" ان الحركة مستعدة للمشاركة في حكومة وطنية ذات كفاءات مستقلة يشرف على تشكيلها رئيس الجمهورية المنتخب من قبل 3 ملايين تونسي.من جانب اخر قال سالم الابيض ان أن مقترح الحركة بأن يكون منصب رئيس الحكومة للصافي سعيد، كان قبل الانتخابات التشريعية كوعد انتخابي موضحا ان " النهضة تلقت طلبا للحوار حول تشكيل الحكومة، لكنها ترفض المشاركة في حكومة تشكّلها الحركة".