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سالم الابيض: حركة الشعب مستعدة للمشاركة في حكومة وطنية ذات كفاءات مستقلة يشرف على تشكيلها الرئيس المنتخب

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - كشف القيادي في حزب الشعب سالم الابيض في تصريح لموقع " حقائق اونلاين" ان الحركة مستعدة للمشاركة في حكومة وطنية ذات كفاءات مستقلة يشرف على تشكيلها رئيس الجمهورية المنتخب من قبل 3 ملايين تونسي.

من جانب اخر قال سالم الابيض ان أن مقترح الحركة بأن يكون منصب رئيس الحكومة للصافي سعيد، كان قبل الانتخابات التشريعية كوعد انتخابي موضحا ان " النهضة تلقت طلبا للحوار حول تشكيل الحكومة، لكنها ترفض المشاركة في حكومة تشكّلها الحركة".




  
  
     
  
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