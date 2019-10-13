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سيف الدين مخلوف: نسبة التصويت العالية هو احتجاج من التونسيين على اطلاق سراح القروي

Dimanche 13 Octobre 2019

Dimanche 13 Octobre 2019
باب نات - قال النائب سيف الدين مخلوف في مداخلة على قناة حنبعل ان التصويت الكثيف للتونسيين على قيس سعيد هو احتجاج على قرار القضاء اطلاق سراح نبيل القروي.
واضاف مخلوف 3 ملايين من التونسيين يرفضون اطلاق سراح القروي وعبروا عن ذلك في صناديق الاقتراع.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190922

Karimyousef  (France)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 22h 30m |           
Pour la crédibilité des élections, c'était une très décision d'avoir libérer Mr kharoui.
Je salue la justice pour cette décision.
Maintenant la procédure suit son cours.



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