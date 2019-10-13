سيف الدين مخلوف: نسبة التصويت العالية هو احتجاج من التونسيين على اطلاق سراح القروي

Dimanche 13 Octobre 2019



باب نات

- قال النائب سيف الدين مخلوف في مداخلة على قناة حنبعل ان التصويت الكثيف للتونسيين على قيس سعيد هو احتجاج على قرار القضاء اطلاق سراح نبيل القروي.واضاف مخلوف 3 ملايين من التونسيين يرفضون اطلاق سراح القروي وعبروا عن ذلك في صناديق الاقتراع.