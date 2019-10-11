Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Dalamna El Hobb  

في فيديو مباشر على الفايسبوك، الغنوشي يجدّد الدعوة للتصويت لقيس سعيّد

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - جدّد الجمعة 11 أكتوبر، زعيم حركة النهضة راشد الغوشي في فيدو مباشر على صفحته الرسمية بالفايسبوك الدعوة لانتخاب المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد.
وشدّد الغنوشي على أن قيس سعيّد رمز لنظافة اليد والاستقامة والتعفف عن المال العام والتواضع مشيرا إلى أن هذه القيم لا تزال تحظى باعجاب الشعب وهي القيم التي دفعت النهضة لمساندته.
وكذّب الغنوشي ما يروّج البعض حول أن قيس سعيّد هو رجل النهضة وقال "القول بأن قيس سعيد صنعته النهضة وتابع لها مجرّد أوهام فنحن لا صلة لنا به لكننا نشترك معه في القيم السابق ذكرتها ونحن حريصون عليها.






  
  
     
  
rtt-f0636637b921087ada1dc2022612528e-2019-10-11 20:12:45






0 de 0 commentaires pour l'article 190836



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 11 أكتوبر 2019 | 12 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:17 17:51 15:20 12:13 06:23 04:57
20°
 19° % 72 :الرطــوبة
تونــس 18°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
19°-1829°-1830°-2030°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    18522,1

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1423,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570823298|190836 1409|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires