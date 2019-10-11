في فيديو مباشر على الفايسبوك، الغنوشي يجدّد الدعوة للتصويت لقيس سعيّد

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- جدّد الجمعة 11 أكتوبر، زعيم حركة النهضة راشد الغوشي في فيدو مباشر على صفحته الرسمية بالفايسبوك الدعوة لانتخاب المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد.وشدّد الغنوشي على أن قيس سعيّد رمز لنظافة اليد والاستقامة والتعفف عن المال العام والتواضع مشيرا إلى أن هذه القيم لا تزال تحظى باعجاب الشعب وهي القيم التي دفعت النهضة لمساندته.وكذّب الغنوشي ما يروّج البعض حول أن قيس سعيّد هو رجل النهضة وقال "القول بأن قيس سعيد صنعته النهضة وتابع لها مجرّد أوهام فنحن لا صلة لنا به لكننا نشترك معه في القيم السابق ذكرتها ونحن حريصون عليها.