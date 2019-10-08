Radio Babnet Tunisie On Air: Sabah Fakhri - Khamrata Al-7ob  

الجيلاني الهمامي: لا نعترف بالبرلمان الجديد اعضاؤه اشتروا بالمال وسنعمل على اسقاطه

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - في رد فعل غاضب رفض القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي الاعتراف بنتائج الانتخابات قائلا بان المجلس المقبل غير شرعي.
وكتب الجيلاني الهمامي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " برلمان اعضاؤه اشتروا الاصوات بالمال ودلسوا وسرقوا اصوات الناخبين وتلاعبوا بنتائج الانتخابات واستفادوا من تواطؤ هيئة الانتخابات هو برلمان فاقد للشرعية ولا يمثلنا ويجب العمل على اسقاطه
اقولها بالصوت العالي ولا اخشى احدا".



  
  
     
  
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8 de 8 commentaires pour l'article 190623

BABANETTOO  (France)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 18h 19m |           
UN GAMIN à qui on a volé un jouet ...

Karimyousef  (France)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 18h 15m |           
Tu peux être mécontent des résultats mais remettre en question le déroulement des élections c'est immature et gamin

Karimyousef  (France)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 17h 48m |           
برا الق حل لحياتك

Amor2  (Switzerland)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 17h 25m |           
هذا السفيه يذكرنا برواية إخراج إبليس من الجنة....
مسكين فقد مقعد البرلمان!!!!! وفقد راتب4 آلاف دينار....
وفقد التسرديك في البرلمان...
عليه الآن أن يقف في البطحاء...

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 17h 21m |           
واضح أن هيئة الإنتخابات مقصرة في توفير مركزعلاجي متنقل لإسعاف جرحى الإنتخابات والإحاطة النفسية بهم لتأهيلهم لتقبل الصدمة وتجاوز إرتداداتها بسرعة .وعلى العائلة والأقارب المساهمة في إنجاح العلاج .

IndependentMen  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 17h 16m |           
كيما قالت أستاذة الفرنسية : prenez tes affaires et sors

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 17h 14m |           
تنجّم تشارك في البرلمان الحالي عن طريق الفيسبوك وطاح الكف على ظلّه

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 17h 13m |           
ما السقط كان أنت , يا جاهل




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