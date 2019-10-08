الجيلاني الهمامي: لا نعترف بالبرلمان الجديد اعضاؤه اشتروا بالمال وسنعمل على اسقاطه

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - في رد فعل غاضب رفض القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي الاعتراف بنتائج الانتخابات قائلا بان المجلس المقبل غير شرعي.
وكتب الجيلاني الهمامي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " برلمان اعضاؤه اشتروا الاصوات بالمال ودلسوا وسرقوا اصوات الناخبين وتلاعبوا بنتائج الانتخابات واستفادوا من تواطؤ هيئة الانتخابات هو برلمان فاقد للشرعية ولا يمثلنا ويجب العمل على اسقاطه
اقولها بالصوت العالي ولا اخشى احدا".
وكتب الجيلاني الهمامي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " برلمان اعضاؤه اشتروا الاصوات بالمال ودلسوا وسرقوا اصوات الناخبين وتلاعبوا بنتائج الانتخابات واستفادوا من تواطؤ هيئة الانتخابات هو برلمان فاقد للشرعية ولا يمثلنا ويجب العمل على اسقاطه
اقولها بالصوت العالي ولا اخشى احدا".
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- Hier 21:51 صفاقس 1 : النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:52 قفصة: النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
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Par:toucom (France )
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