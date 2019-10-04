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محسن مرزوق يعلن ايقاف حملة قائمة حزبه بتونس 1 لمساندة بسمة الخلفاوي في مواجهة الغنوشي

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - أفاد مساء الجمعة 4 أكتوبر، الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق أن أعضاء قائمة حزبه بدائرة تونس 1 قرّروا ايقاف حملتهم لمساندة مرشّحة الاتحاد الديمقراطي بنفس الدائرة بسمة الخلفاوي.

وتوجّه مرزوق بالشكر لأعضاء قائمة حزبه على اتخاذ هذا القرار مشيرا إلى أن هذا القرار نابع من رغبتهم في أن تبقى قضية الشهيد شكري بلعيد حية في البرلمان وأن يكون موقف حركة مشروع تونس الداعم لكشف الحقيقة عن اغتيال الشهداء فعلا لا قولا فقط.


وطلب مرزوق، الذي سبق له الانسحاب لفائدة الزبيدي في الانتخابات الرئاسية، من مناضلات ومناضلي الحركة وعلى رأسهم رئيس جامعة تونس واحد جلال اليعقوبي المضي في اتجاه مساندة بسمة الخلفاوي وتعبئة كل الجهود نحو تنفيذه.
تجدر الاشارة إلى أن دائرة تونس 1 تشهد منافسة كبيرة بين عديد الأسماء أبرزها راشد الغنوشي، سيف مخلوف، خليل الزاوية، أحمد الصديق، سامية عبو ومصطفي بن أحمد.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190446

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 04 Octobre 2019 à 21h 09m |           
يبدو ان بسمة الخلفاوي هي الحصن الاخير للجماعة



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