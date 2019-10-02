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من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''اري بن ميناشي'' الذي تعاقد معه نبيل القروي لملاقاة ترامب و بوتين ؟

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - طارق عمراني - قال الباحث في العلوم السياسية في معهد بروكينغز شاران غريوال في تغريدة له على موقع التدوين المصغر تويتر بأن المترشح للدور الثاني في الرئاسية نبيل القروي قد أمضي عقدا بمليون دولار مع شركة علاقات عامة و تعبئة راي كندية تحت اسم "ديكنز و مادسون" و مقرها مونريال على ملك ضابط سابق في الموساد الاسرائيلي و هو اري بن ميناشي و ذلك لملاقاة كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و ذلك طلبا للدعم في علاقة بالانتخابات الرئاسية التونسية

ويوصف بن ميناشي بأنه المفضل لدى أمراء الحرب و رجال المافيا في العالم لتلميع صورهم.
فمن هو اري بن ميناشي

يقول موقع ناشيونال بوست الإخباري الكندي إن بن ميناشي يهودي عراقي، ولد في طهران عام 1951. وكان والده شيوعيا تحول إلى رجل أعمال.

وعمل بن ميناشي ضابطا في الموساد الإسرائيلي، ولفت انتباه وسائل الإعلام لأول مرة عام 1989 لدى اعتقاله في الولايات المتحدة واتهامه بمحاولة بيع ثلاث طائرات عسكرية لإيران. وقضى نحو عام في السجن في نيويورك، حتى تمت تبرئته لدى محاكمته.

وبعد ذلك تحول إلى لغز، إذ أصدر كتابا عنوانه "أرباح الحرب: من داخل شبكات السلاح السرية الإسرائيلية الأمريكية". وفي هذا الكتاب، زعم أنه شهد عام 1980 اجتماعا سريا في العاصمة الفرنسية باريس بين قادة في الحزب الجمهوري الأمريكي، من بينهم جورج بوش، ومسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، تم خلاله الاتفاق على ألا تطلق طهران سراح 52 رهينة أمريكية إلا بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1980. والسبب كان أن إطلاق سراح الرهائن قبل ذلك سيصب في صالح الرئيس الديمقراطي، جيمي كارتر، الذي كان الإيرانيون والإسرائيليون يزدرونه.


  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 190274

Hassen  (Tunisia)  |Mercredi 02 Octobre 2019 à 20h 40m |           
Que fait-il de plus pour bannir ce truand

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 02 Octobre 2019 à 20h 22m |           
هذا دليل على خطورة هذا الشخص على الأمن القومي وسبب تركه في السجن بالرغم من ترشحه للرآسة.
القضاء لهم ملف خطير وقد يقع اتهام اشخاص أخرى معه ؟!

Mandhouj  (France)  |Mercredi 02 Octobre 2019 à 20h 08m |           
قد تكون نفس الشركة التي تعاقد معها بن زايد .
المهم القضاء يصمد، و لا ينسى أن وراءه شعبا يحميه و مؤسسات .

يلزم ننشر الوعي بضرورة استقلال السلطات ، فهي ثقافتنا الديمقراطية . و هذا تعتز به، و يجب أن نحافظ عليه . ميش كيلو مقرونة باش يهلك ثورتنا و استقلال سلطاتنا. قوتنا في وعينا يا شباب .

#تونس_تنتخب #قيس_سعيد

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 02 Octobre 2019 à 19h 59m |           
أصابه الجنون !!
وهل سيقبلون التدخل في الشأن التونسي ؟
هذا العميل باع تونس قبل ان يصل للرآس، هل التونسي اصبح بضاعة او عبيد يباع في الاسواق العالمية ؟

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 02 Octobre 2019 à 19h 57m |           
يا أخي الشيء كبير اللعب بالملايين الدولارات من عند الصهاينة باش إخرجوه من الحبس و إولي رئيس تونس




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