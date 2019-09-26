في إطار التصدي لظاهرة احتكار السجائر... ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 5624 علبة سجائر بقيمة مالية تفوق 100 ألف دينار

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - في إطار التصدي لظاهرة احتكار السجائر وبناءً على معلومات مفادها تعمّد بعض الأشخاص استغلال رخص تابعة لذوي الاحتياجات الخصوصية أو المسنّين في تسريح كميات من السجائر من القباضة المالية لمنتوجات الاختصاص مقرين والقباضة المالية لمواد الاختصاص الوردية مقابل مبالغ مالية رمزيّة يتم تسليمها لأصحاب الرخص، تنقّل فريق تابع للإدراة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية اليوم 26 سبتمبر 2019 إلى مقر القباضات المالية المذكورة أين أمكن له ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 5624 علبة سجائر بقيمة مالية تفوق 100 ألف دينار ومبلغ مالي قدره 2200 دينار.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية ، أذنت النيابة العمومية بحجز كميات السجائر المذكورة والمبلغ المالي واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن أصحابها.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية ، أذنت النيابة العمومية بحجز كميات السجائر المذكورة والمبلغ المالي واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن أصحابها.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:39
|18:13
|15:36
|12:18
|06:10
|04:44
|
24°
|23°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-22
|28°-21
|30°-22
|31°-22
|30°-22
Follow @babnet_Tunisie
(199 847) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 914) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 275) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 798) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 235) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 378) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 70 400) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 469) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 432) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 264) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 337) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 57 016) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 52 756) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 743) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 575) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 086) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 049) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 51 833) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 963) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 244) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:Matouchi ( )
Sur: بالقاضي للمرايحي، شنيّة السيادة وشنوة يزيدنا استرجاع الثروات؟؟ والمرايحي يرد : الحكاية حكاية شرف يا عندك ... يا ما عندكش