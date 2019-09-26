في إطار التصدي لظاهرة احتكار السجائر... ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 5624 علبة سجائر بقيمة مالية تفوق 100 ألف دينار

Jeudi 26 Septembre 2019



باب نات

- في إطار التصدي لظاهرة احتكار السجائر وبناءً على معلومات مفادها تعمّد بعض الأشخاص استغلال رخص تابعة لذوي الاحتياجات الخصوصية أو المسنّين في تسريح كميات من السجائر من القباضة المالية لمنتوجات الاختصاص مقرين والقباضة المالية لمواد الاختصاص الوردية مقابل مبالغ مالية رمزيّة يتم تسليمها لأصحاب الرخص، تنقّل فريق تابع للإدراة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية اليوم 26 سبتمبر 2019 إلى مقر القباضات المالية المذكورة أين أمكن له ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 5624 علبة سجائر بقيمة مالية تفوق 100 ألف دينار ومبلغ مالي قدره 2200 دينار.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية ، أذنت النيابة العمومية بحجز كميات السجائر المذكورة والمبلغ المالي واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن أصحابها.