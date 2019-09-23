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جوهر بن مبارك يحذّر التونسيين: استمعوا إلى التسجيلات المسرّبة للقروي ستعرفون أنه رئيس عصابة

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - حذّر الأحد 23 سبتمبر، أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك من المترشّح للانتخابات الرئاسية الموقوف، نبيل القروي ووصفه برئيس العصابة.
وعبّر صحفي قناة الزيتونة عن احترازه من استعمال جوهر بن مبارك لعبارة رئيس عصابة ودعا إلى الابتعاد عن التجريح في شخص القروي.
فردّ بن مبارك على صحفي الزيتونة قائلا "ابعد أنت أنا ما نبعدش" وتابع قائلا "أنا سمعت بوذني التسجيلات المسربة كيف أن الرجل يخطط لجرائم ويخطط للتنصت عالناس وتشويههم" وتساءل مستنكرا "أليس رئيس عصابة هذا؟؟ أنا اعتبره كذلك".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189616

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 12h 40m |           
الشعب يريد الثورة من جديد لاستئصال المنظومة القديمة ومن بينها نبيل القروي ونداء تونس وتحيا تونس والبديل وآفاق وبعير



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