في محطة القطار برشلونة القبض على عنصر اجرامي محل 5 مناشير تفتيش روع المسافرين

Lundi 23 Septembre 2019



باب نات

- تمكن امس اعوان مركز الامن الوطني ببرشلونة بالتنسيق مع اعوان فرقة شرطة اللنجدة التابع لمصلحة تأمين وسائل النقل العمومي من القاء القبض على عنصر اجرامي مصنف خطير معروف بالسرقة بالنشل من داخل محطات النقل العمومي..و بعرض المظنون فيه على الناظم الآلي تبين و أنه محل 5 مناشير تفتيش من أجل السرقة بالنشل فتم الاحتفاظ به لاحالته على القضاء بعد مكافحته بالمتضررين ..وللتذكير فأن اعوان و اطارات مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي بالادارة الفرعية لشرطة النجدة تمكنوا مؤخرا من تفكيك عدة شبكات اجرامية اختصت في سلب ونشل ركاب المترو والقطار بعد ترويعهم بالاعتداء عليهم بأسلحة بيضاء ..