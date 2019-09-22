المقرونة عقليّة : انتقادات لاذعة لهشام رستم وزوجته بسبب التشهير بالأطفال خلال تقديم المساعدات لهم

Dimanche 22 Septembre 2019



باب نات

- أثار الأحد 22 سبتمبر، الممثل هشام رسم وزوجته جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك بسبب نشرهما صورا لأطفال مكشوفي الوجه خلال تقديمهما مساعدات مدرسية لهم.وندّد النشطاء بهذه الاساءة للطفولة والاعتداء على المصلحة الفضلى للطفل حيث أن التشهير بأطفال بصدد تلقي مساعدات يمثل وصما اجتماعيا و"فضيحة" قد يعيّر بها هؤلاء الأطفال.وعلّق عديد النشطاء على ما قام به هشام رستم وزوجته بالقول "المقرونة عقلية" وذلك في اشارة إلى مدير جمعية يرحم خليل نبيل القروي الذي اختص منذ سنوات بالتشهير بالفقراء من خلال نشر صورا وفيديوهات لهم وهم مكشوفي الوجه خلال تقديمه مساعدات مالية لهم.