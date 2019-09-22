عدنان منصر : اتحاد الشغل جزء من المنظومة، انهزم بعد مساندة الزبيدي في الدور الأول واليوم قلبه وعقله مع القروي

Dimanche 22 Septembre 2019



باب نات

- قال الأحد 22 سبتمبر، القيادي السابق بحراك تونس الارادة عدنان منصر، إنه في خضم تحليل نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية نُسي الدور الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل.وأكّد منصر على أن الاتحاد عمل كل ما بوسعه وحتى اللحظات الأخيرة من أجل أن تتوحد أحزاب المنظومة خلف عبد الكريم الزبيدي.وأشار إلى أن المنظمة الشغيلة جزء من "المنظومة" التي انهزمت في الدور الأول للرئاسية وستصطف وراء القروي في الدور الثاني.وتساءل مستنكرا "ين يقف الاتحاد إزاء منافسة الدور الثاني؟" وأجاب قائلا " يكفي التذكير بمواقف القيادات النقابية الرئيسية إزاء أزمة قناة نسمة، وإزاء سجن نبيل القروي لنتوقع أين سيكون قلبها وعقلها" في اشارة إلى أن الاتحاد سيساند حتما نبيل القروي.وتابع قي نفس السياق بأن لاتحاد شريك أساسي في المنظومة التي تحكم البلاد منذ 2014، وقال "لذلك فهزيمة هذه المنظومة هي هزيمة له، والحرص على إنقاذها هي مهمته العاجلة".يذكر أن كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أكّد مساندة الاتحاد للزبيدي في الدور الأول رغم أن المنظمة أكّدت أنها التزمت وستلتزم الحياد.