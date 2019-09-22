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عدنان منصر : اتحاد الشغل جزء من المنظومة، انهزم بعد مساندة الزبيدي في الدور الأول واليوم قلبه وعقله مع القروي

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
باب نات - قال الأحد 22 سبتمبر، القيادي السابق بحراك تونس الارادة عدنان منصر، إنه في خضم تحليل نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية نُسي الدور الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكّد منصر على أن الاتحاد عمل كل ما بوسعه وحتى اللحظات الأخيرة من أجل أن تتوحد أحزاب المنظومة خلف عبد الكريم الزبيدي.
وأشار إلى أن المنظمة الشغيلة جزء من "المنظومة" التي انهزمت في الدور الأول للرئاسية وستصطف وراء القروي في الدور الثاني.


وتساءل مستنكرا "ين يقف الاتحاد إزاء منافسة الدور الثاني؟" وأجاب قائلا " يكفي التذكير بمواقف القيادات النقابية الرئيسية إزاء أزمة قناة نسمة، وإزاء سجن نبيل القروي لنتوقع أين سيكون قلبها وعقلها" في اشارة إلى أن الاتحاد سيساند حتما نبيل القروي.
وتابع قي نفس السياق بأن لاتحاد شريك أساسي في المنظومة التي تحكم البلاد منذ 2014، وقال "لذلك فهزيمة هذه المنظومة هي هزيمة له، والحرص على إنقاذها هي مهمته العاجلة".

يذكر أن كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أكّد مساندة الاتحاد للزبيدي في الدور الأول رغم أن المنظمة أكّدت أنها التزمت وستلتزم الحياد.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189574

Karimyousef  (France)  |Dimanche 22 Septembre 2019 à 15h 56m |           
اتحاد الشغل جزء من السيستام ،لقد كان مقربا جدا من .
أتحدث
الباجي الذي أستعمله في ضرب حكومة الشاهد .ااتحاد الشغل مطورت في الفساد الى الرقبة.
Le score de la jabha est celui de l'ugtt ,les électeurs ont mis un coup de pied aux fesses à ces imposteurs et voleurs.



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