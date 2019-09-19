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رئيس الجمهورية يستقبل وزير العدل ومجموعة من رجال القانون

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، عشية الخميس 19 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، وزير العدل محمد كريم الجموسي.

وأفاد وزير العدل أنّ اللقاء مع رئيس الدولة تناول الوضع العام للمرفق القضائي بالإضافة إلى آخر الاستعدادات لافتتاح السنة القضائية الجديدة.


كما التقى رئيس الجمهورية بمجموعة من رجال القانون تباحث معهم حول مسار الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية.

  
  
     
  
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