منذر بن عطية لبوبكر عكاشة : الشباب اليوم مش جيل القافلة تسير ونحنا وراها بالبندير ... واللطخة مازالت

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - قال منذر بن عطية مدير حملة المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف ان نتائج الانتخابات تشير الى ان جيل الشباب ليس نفسه الجيل الذي كان يصدق كل ما يقال له في التلفاز.
واضاف منذر بن عطية " نحن امام جيلين الاول يستخدم عقله والثاني يعيش الجهل ويقاد من بطنه وهو يتبع المنظومة القديمة لذلك فهو يصوت لنبيل القروي.
وتابع منذر بن عطية " جيل القافلة تسير ونحنا وراء بالبندير والمزج بين الرئيس والدولة سيترك الامر لجيل من الشباب الواعي والقادر على التمييز بين الغث والسمين متابعا " المنظومة لم تفهم الامر بعد".
وقال منذر بن عطية " ستستمعون جميعا " الى اللطخة" في الانتخابات التشريعية القريبة".
واضاف منذر بن عطية " نحن امام جيلين الاول يستخدم عقله والثاني يعيش الجهل ويقاد من بطنه وهو يتبع المنظومة القديمة لذلك فهو يصوت لنبيل القروي.
وتابع منذر بن عطية " جيل القافلة تسير ونحنا وراء بالبندير والمزج بين الرئيس والدولة سيترك الامر لجيل من الشباب الواعي والقادر على التمييز بين الغث والسمين متابعا " المنظومة لم تفهم الامر بعد".
وقال منذر بن عطية " ستستمعون جميعا " الى اللطخة" في الانتخابات التشريعية القريبة".
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Par:Momolecool (Belgium )
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