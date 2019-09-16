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حافظ قائد السبسي: لن أحضر لجنازة والدتي

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - في إجابته عن عودته لتونس وحضوره لجنازة والدته الراحلة شاذلية قال المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 ، في مداخلة هاتفية مع إكسبراس أف أم، “لن أحضر للجنازة ولكن سأعود لتونس ولا أحد بإمكانه منعي من ذلك، وهي طلبت مني أن لا أكون موجودا في الأيام المقبلة”، معتبرا أنّ المناخ العام “مايعجبش” وسفره خارج تونس كان بهدف حماية حزبه.


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وتعليقا على الفيديو الذي نشرته رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة أكّد حافظ أنه لم يكن المتسبب في الانقسامات داخل الحزب مؤكدا في السياق نفسه أن الفيديو بشرى بلحاج حميدة كان “تحت الضغط” وفق قوله، وعن اتهام أنه إقصائي قال: “من نداء تونس هناك 6 أو 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية، ولم نكن نحن السبب في انزلاق الدينار أو المسؤول عن تردي الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي” وفق قوله.

وبخصوص اتهامه بمنع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من الإمضاء على القانون الانتخابي، إنه ليس ولي أمر الباجي ولم يقم بالتأثير عليه ولكنه يشاطره قراره. قائلا: “لا شاورني ولا عطيت رأيي، لكن أعتبر أنه قرار صائب”. حسب قوله.

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2 de 2 commentaires pour l'article 189181

Mandhouj  (France)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 09h 18m |           
أنا في مكانك أحضر، و اتحمل مسؤوليتي .. و ما تخافش من الباندية . تونس فيها قضاء . و ليس قضاءات. و إن كانت هناك قضايا، فسوف تتعالج . و كل حاجة ترجع لصاحبها . فلا تتهرب من الزمان كما فعل السارق المجرم .
بن علي هرب.

فعد ، و أحضر جنازة امك و لو في يديك السلاسل.

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 08h 39m |           
يبدوا ان حافظ متورط في جرائم كبرى



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