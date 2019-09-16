حافظ قائد السبسي: لن أحضر لجنازة والدتي

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - في إجابته عن عودته لتونس وحضوره لجنازة والدته الراحلة شاذلية قال المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 ، في مداخلة هاتفية مع إكسبراس أف أم، “لن أحضر للجنازة ولكن سأعود لتونس ولا أحد بإمكانه منعي من ذلك، وهي طلبت مني أن لا أكون موجودا في الأيام المقبلة”، معتبرا أنّ المناخ العام “مايعجبش” وسفره خارج تونس كان بهدف حماية حزبه.
Credits FM
وتعليقا على الفيديو الذي نشرته رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة أكّد حافظ أنه لم يكن المتسبب في الانقسامات داخل الحزب مؤكدا في السياق نفسه أن الفيديو بشرى بلحاج حميدة كان “تحت الضغط” وفق قوله، وعن اتهام أنه إقصائي قال: “من نداء تونس هناك 6 أو 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية، ولم نكن نحن السبب في انزلاق الدينار أو المسؤول عن تردي الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي” وفق قوله.
وبخصوص اتهامه بمنع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من الإمضاء على القانون الانتخابي، إنه ليس ولي أمر الباجي ولم يقم بالتأثير عليه ولكنه يشاطره قراره. قائلا: “لا شاورني ولا عطيت رأيي، لكن أعتبر أنه قرار صائب”. حسب قوله.
اقرأ أيضا: وزارة الداخلية: حافظ قايد السبسي لا يخضع لأيّ إجراء حدودي كان
Credits FM
وتعليقا على الفيديو الذي نشرته رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة أكّد حافظ أنه لم يكن المتسبب في الانقسامات داخل الحزب مؤكدا في السياق نفسه أن الفيديو بشرى بلحاج حميدة كان “تحت الضغط” وفق قوله، وعن اتهام أنه إقصائي قال: “من نداء تونس هناك 6 أو 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية، ولم نكن نحن السبب في انزلاق الدينار أو المسؤول عن تردي الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي” وفق قوله.
وبخصوص اتهامه بمنع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من الإمضاء على القانون الانتخابي، إنه ليس ولي أمر الباجي ولم يقم بالتأثير عليه ولكنه يشاطره قراره. قائلا: “لا شاورني ولا عطيت رأيي، لكن أعتبر أنه قرار صائب”. حسب قوله.
اقرأ أيضا: وزارة الداخلية: حافظ قايد السبسي لا يخضع لأيّ إجراء حدودي كان
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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