Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Issabe7  

مرزوق ينسحب لفائدة عبد الكريم الزبيدي

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - قرّر المترشح للانتخابات الرئاسية محسن مرزوق الانسحاب من السباق الانتخابي الرئاسي لفائدة المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي



  
  
     
  
rtt-a46278c197809fef4dd61da7118a413e-2019-09-13 18:11:37






5 de 5 commentaires pour l'article 189074

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 19h 08m |           
كلاهما مرزوق و الزبيدي عملاء محور الشر الايماراتي و الاتحاد العام لخراب تونس

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 19h 06m |           
تحالف الثورة المضادة يلعب آخر أوراقه
المنظومة القديمة تحتضر

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 19h 05m |           
هذه اوامر ايمارتية و الاتحاد العام لخراب تونس فكلاهما الزبيدي و مرزوق عملاء محور الشر

Mandhouj  (France)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 19h 04m |           
La contre révolution se rassemble. Normal, ils ont des projets, du pareil au même.

الذين معهم في حالة انتصارهم، تكون الديمقراطية في أمان، من سينسحب لمن ؟

من سينسحب لمخلوف؟ من سينسحب لمورو؟ من سينسحب للمرزوقي ؟ من سينسحب لقيس سعيد ؟

على كل حال، ديمقراطياتنا صنعت هذا المشهد بأيدينا . و إلي يعمل بيدو ربي يزيدو.

#تونس_تنتخب
#أنا انسحبت لمورو من قبل أن يترشح،
و أنتم شهاد، تقروا باب نات، و تعرفوا الحقيقة.

علاش مخلوف ما يتبعنيش ؟ زعما على خاطرني لاءيكي ديمقراطي عقلاني ؟


فما برشا يساريين لا يمثلهم اليسار العربي، سينتخبون مورو . زعما هبلوا ؟ أو فهموا ، أن الفضاء الديمقراطي هو الضامن للحريات و للنضال السلمي ؟

تونس اليوم يلزمها الحفاظ على الديمقراطية و على دستور 2014 . مع مورو هذا ممكن.
#14

Karimyousef  (France)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 18h 20m |           
Il s'est retiré essentiellement pour des raisons psychologiques.il sait qu'il va récolter 0, et ça marzoug ne le supporte pas.il a préfèré éviter ce drame narcissique.



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 13 سبتمبر 2019 | 14 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:33 15:48 12:22 06:00 04:31
26°
 26° % 61 :الرطــوبة
تونــس 24°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-2432°-2333°-2433°-2434°-24
  • Avoirs en devises
    18425,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15914 DT        1$ =2,85983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   972,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568398342|189074 4673|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires