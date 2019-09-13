Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - قرّر المترشح للانتخابات الرئاسية محسن مرزوق الانسحاب من السباق الانتخابي الرئاسي لفائدة المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي
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Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: مرزوق ينسحب لفائدة عبد الكريم الزبيدي