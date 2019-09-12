منير بن صالحة: بن علي مريض جدا

Jeudi 12 Septembre 2019



باب نات



Credits Mosaique FM

- أكّد منير بن صالحة محامي الرئيس السابق في تصريح لاذاعة موزاييك الخميس 12 سبتمبر 2019 بأن الرئيس السابق زين العابدين بن علي مريض جدا حالته الصحية سيئة .