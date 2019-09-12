منير بن صالحة: بن علي مريض جدا

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - أكّد منير بن صالحة محامي الرئيس السابق في تصريح لاذاعة موزاييك الخميس 12 سبتمبر 2019 بأن الرئيس السابق زين العابدين بن علي مريض جدا حالته الصحية سيئة .
Credits Mosaique FM
Credits Mosaique FM
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Par:tuttifrutti (Singapore )
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