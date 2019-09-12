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منير بن صالحة: بن علي مريض جدا

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - أكّد منير بن صالحة محامي الرئيس السابق في تصريح لاذاعة موزاييك الخميس 12 سبتمبر 2019 بأن الرئيس السابق زين العابدين بن علي مريض جدا حالته الصحية سيئة .

Credits Mosaique FM



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189015

Mandhouj  (France)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 20h 10m |           
بن علي هرب. و لم يجبره أحد، سوى خوفه و رفضه تحمل مسؤولية جراءمه. على كل حال تونس فيها قضاء و مستشفيات. أما إذا تقلق من القعاد في السعودية، و يحب يبدل الجو، شخصيا مستعد أن أتفاوض له في استضافة عند عمر البشير 😂. أكيد أن الإخوة السودانيين، لا يرفضون لي طلب، سواء ابناء و بنات الثورة، و لا حتى المجلس السيادي !! 😂. ساندت الثورة السودانية ليكون سودان وطن يحتضن الجميع.


تونس💙 السودان.

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 19h 44m |           
اللهم لا شماتة نطلب الله له الصحة و العافية له و لكل الامة الاسلامية و نطلب كذلك محاسبتة على الظلم الذي فعله والمال الذي اخذه



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