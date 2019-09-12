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فيديو اليوم: المرشحة للرئاسة ليلي الهمامي تبكي على روحها؟؟؟

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - نشرت المرشحة للرئاسة ليلى الهمامي شريط فيديو وهي تبكي بحرقة على رفض ترشحها للانتخابات السابقة لأوانها.
وقالت ليلى الهمامي أنها تبكي على تونس وما ألت اليه وعلى حرق منزلها ومقتل والدها بطريقة غريبة حسب قولها.
وأضافت ليلى الهمامي " لن أغادر تونس بلدي مهما تمت هرسلتي وترهيبي".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189007

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 18h 33m |           
ليست كل الفيديوهات قابلة للنشر .فهذه السيدة في حالة انهيار نفسي تام وتتطلب العلاج النفسي السريع وعدم الانجرار وراء التشهير بنفسها عن غير وعي على مواقع التواصل الاجتماعي .



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