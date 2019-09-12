فيديو اليوم: المرشحة للرئاسة ليلي الهمامي تبكي على روحها؟؟؟

Jeudi 12 Septembre 2019



باب نات

- نشرت المرشحة للرئاسة ليلى الهمامي شريط فيديو وهي تبكي بحرقة على رفض ترشحها للانتخابات السابقة لأوانها.وقالت ليلى الهمامي أنها تبكي على تونس وما ألت اليه وعلى حرق منزلها ومقتل والدها بطريقة غريبة حسب قولها.وأضافت ليلى الهمامي " لن أغادر تونس بلدي مهما تمت هرسلتي وترهيبي".