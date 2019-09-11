بشرى بالحاج حميدة لحافظ قائد السبسي : أنت الوحيد اللي خنت الباجي قايد السبسي، أعمل حاجة في حياتك باهية للبلاد راك ضريتها برشة

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- توجهت النائبة بشرى بلحاج حميدة الأربعاء 11 سبتمبر برسالة شديدة اللهجة الى المدير التنفيذي لحركة داء تونس حافظ قايد السبسي.وقالت بشرى بلحاج حميدة " لقد أتعبت التونسيين وأضريت بالبلاد كثيرا "، مضيفة " من وقت دخولك للندّاء مارينا خير ".وتابعت بشرى بلحاج حميدة " تتحدث عن من خان الرئيس الراحل في حين أنت الوحيد اللي خنت الباجي قايد السبسي الله يرحمو".وأردفت بشرى بلحاج حميدة مخاطبة حافظ " أعمل حاجة في حياتك باهية للبلاد راك ضريتها برشة".واستدركت بشرى بلحاج حميدة " عندما طلب منك المرحوم الباجي قايد السبسي مغادرة نداء تونس رفضت ذلك ولم تستمع له".