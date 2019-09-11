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بشرى بالحاج حميدة لحافظ قائد السبسي : أنت الوحيد اللي خنت الباجي قايد السبسي، أعمل حاجة في حياتك باهية للبلاد راك ضريتها برشة

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - توجهت النائبة بشرى بلحاج حميدة الأربعاء 11 سبتمبر برسالة شديدة اللهجة الى المدير التنفيذي لحركة داء تونس حافظ قايد السبسي.
وقالت بشرى بلحاج حميدة " لقد أتعبت التونسيين وأضريت بالبلاد كثيرا "، مضيفة " من وقت دخولك للندّاء مارينا خير ".

وتابعت بشرى بلحاج حميدة " تتحدث عن من خان الرئيس الراحل في حين أنت الوحيد اللي خنت الباجي قايد السبسي الله يرحمو".

وأردفت بشرى بلحاج حميدة مخاطبة حافظ " أعمل حاجة في حياتك باهية للبلاد راك ضريتها برشة".

واستدركت بشرى بلحاج حميدة " عندما طلب منك المرحوم الباجي قايد السبسي مغادرة نداء تونس رفضت ذلك ولم تستمع له".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188940

Mandhouj  (France)  |Mercredi 11 Septembre 2019 à 18h 58m |           
الجميعة داروا عليه ، على خاطر بوه توفى، الله يرحمو !!! تخيل ، حافظ يأخذ الطيارة و روحلهم !! باش يمشي ينتخب !! ؟ زعمى يشدوه في الحبس ؟ .

أنا في بلاصتو انروح، و نقوم بواجبي الوطني. . ما نخلي حد، يحدد مصيري في بلاصتي !! .

بن علي هرب.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 11 Septembre 2019 à 18h 27m |           
يعني أول اعتراف علني بأن السبسي الابن كان كارثة حقيقية على والده الفقيد وعلى تونس وهي النقطة المضيئة في رصيد ياسين العياري الذي قطع عليه الطريق نهائيا .



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