سلمى اللومي تتنازل لفائدة عبد الكريم الزبيدي ؟؟

Mardi 10 Septembre 2019



باب نات

- علمت باب نات انه تجري مشاورات بين حملتي عبد الكريم الزبيدي وسلمى اللومي من اجل تنازل الأخيرة لفائدة الزبيدي وتدفع اطراف مقربة من المترشحين في هذا الاتجاه .