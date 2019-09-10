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سلمى اللومي تتنازل لفائدة عبد الكريم الزبيدي ؟؟

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - علمت باب نات انه تجري مشاورات بين حملتي عبد الكريم الزبيدي وسلمى اللومي من اجل تنازل الأخيرة لفائدة الزبيدي وتدفع اطراف مقربة من المترشحين في هذا الاتجاه .




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188858

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 10 Septembre 2019 à 14h 45m |           
Elle fera bien.de se retirer au profit de la personne qu'elle juge méritant. Elle sera libre de son choix , mais ceci n'empêche que ses chances restent intactes même si elle continue son parcours.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 10 Septembre 2019 à 14h 36m |           
طبعا بعد الظهور المخجل في المناظرة كان عليها الانسحاب ولكن أن تتنازل لمن هو نسخة طبق الأصل فهذا عبث .وكان من الحكمة أن يتنازل كل مترشحي مدرسة المشاغبين لصالح أفضلهم وهو الشاهد .



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