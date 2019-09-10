سلمى اللومي تتنازل لفائدة عبد الكريم الزبيدي ؟؟

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - علمت باب نات انه تجري مشاورات بين حملتي عبد الكريم الزبيدي وسلمى اللومي من اجل تنازل الأخيرة لفائدة الزبيدي وتدفع اطراف مقربة من المترشحين في هذا الاتجاه .
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Par:lechef (Tunisia )
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