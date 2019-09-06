توقيع عقد كراء طاقات خزن غاز البترول المسال بالمنطقة الصناعية غنوش بين شركة « عجيل » و مؤسسة » ايتاب » و شركة « أو أم في «

Vendredi 06 Septembre 2019



باب نات

- أشرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني الخميس 5 سبتمبر 2019 بمقر الوزارة , على موكب توقيع عقد كراء طاقات خزن "غاز البترول المسال"GPL بمركز خزن الغاز المسال بالمنطقة الصناعية غنوش بقابس بين الشركة الوطنية لتوزيع البترول " عجيل" من جهة والشركة البترولية النمساوية " أو أم في " والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية:" ايتاب " من جهة أخرى وذلك بحضور " Wilhelm Sackmaier " مدير عام فرع شركة" أو أم في" في تونس ومحمد علي خليل الرئيس المدير العام لمؤسسة " ايتاب " و نبيل صميدة " الرئيس المدير العام لشركة " عجيل " و حازم اليحياوي مدير عام المحروقات بالوزارة .وأكد سليم الفرياني خلال هذه المناسبة، على أهمية هذا العقد الذي يندرج في إطار الإعداد لدخول مشروع نوارة "حيز الاستغلال في أكتوبر القادم والذي سيمكن من الرفع ب50 في المائة من الانتاج الوطني للغاز وسيساهم في التقليص من واردات من هذه المادة ب 30 في المائة.ومن جهته أفاد مدير عام فرع الشركة النمساوية بتونس أن هذا العقد سيمكن الشركة من توسيع نشاط الشركة بتونس وإمكانية تصدير كميات من غاز البترول المسال إلى الخارج عبر الميناء التجاري بقابس.تجدر الاشارة أن شركة " عجيل " قامت بإنجاز مركز خزن الغاز المسال بالمنطقة الصناعية غنوش بقابس بكلفة استثمارات بقيمة 200 مليون دينار.