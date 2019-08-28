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بعد ظهوره الاعلامي الباهت في قناة الحوار التونسي ، الملحقة الصحفية لحملة الزبيدي تعلن انسحابها

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - أعلنت الثلاثاء 27 أوت، سحر مشري التي تشغل خطة الملحقة الصحفية لحملة المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي انسحابها من فريق الحملة.
وأوضحت سحر مشري في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك أنها لم تعد الملحقة الصحفية لحملة الزبيدي منذ يوم السبت 24 أوت أي بعد يوم واحد منت الظهور الاعلامي للزبيدي في قناة الحوار التونسي.

ورجّح عديد المتابعين أن انسحاب الملحقة الصحفية من فريق الحملة سببه الظهور الاعلامي الباهت والضعف الاتصالي الواضح للزبيدي.





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188075

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 28 Août 2019 à 11h 22m |           
حملية كارثية للزبيدي ولا افهم كيف سيواصل.

ليس لي شيئ ضد شخصيته وله كل احترامي بل حتى ولو كان أخي من الأب والأم لتفاعلت معه بنفس الانفعال، القضية وطنية وليست عائلية.



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