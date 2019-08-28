بعد ظهوره الاعلامي الباهت في قناة الحوار التونسي ، الملحقة الصحفية لحملة الزبيدي تعلن انسحابها

Mercredi 28 Août 2019



باب نات

- أعلنت الثلاثاء 27 أوت، سحر مشري التي تشغل خطة الملحقة الصحفية لحملة المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي انسحابها من فريق الحملة.وأوضحت سحر مشري في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك أنها لم تعد الملحقة الصحفية لحملة الزبيدي منذ يوم السبت 24 أوت أي بعد يوم واحد منت الظهور الاعلامي للزبيدي في قناة الحوار التونسي.ورجّح عديد المتابعين أن انسحاب الملحقة الصحفية من فريق الحملة سببه الظهور الاعلامي الباهت والضعف الاتصالي الواضح للزبيدي.