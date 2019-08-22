الألعاب الإفريقية الرباط 2019 - التجذيف: المنصوري و بالطيب يتوجان بالذهب

Jeudi 22 Août 2019
باب نات - توج مساء اليوم الخميس 22 أوت 2019 محمد الطيب في رياضة التجديف اختصاص 1000 متر skiff بالميدالية الذهبية الثانية في رصيده مسجلا توقيت 3 دقائق 21 ثانية.
كما توج خليل المنصوري بذهبية اختصاص 500 متر وزن خفيف بتوقيت دقيقة و41 ثانية وكان خليل تحصل قبل يوم على برنزية 1000 م وزن خفيف.
وتحصلت اللاعبة خديجة الكريمي على فضية اختصاص 500 متر وزن خفيف بتوقيت دقيقة و53 ثانية.
كما توج خليل المنصوري بذهبية اختصاص 500 متر وزن خفيف بتوقيت دقيقة و41 ثانية وكان خليل تحصل قبل يوم على برنزية 1000 م وزن خفيف.
وتحصلت اللاعبة خديجة الكريمي على فضية اختصاص 500 متر وزن خفيف بتوقيت دقيقة و53 ثانية.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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