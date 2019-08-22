الألعاب الإفريقية الرباط 2019 - التجذيف: المنصوري و بالطيب يتوجان بالذهب

Jeudi 22 Août 2019



باب نات

- توج مساء اليوم الخميس 22 أوت 2019 محمد الطيب في رياضة التجديف اختصاص 1000 متر skiff بالميدالية الذهبية الثانية في رصيده مسجلا توقيت 3 دقائق 21 ثانية.كما توج خليل المنصوري بذهبية اختصاص 500 متر وزن خفيف بتوقيت دقيقة و41 ثانية وكان خليل تحصل قبل يوم على برنزية 1000 م وزن خفيف.وتحصلت اللاعبة خديجة الكريمي على فضية اختصاص 500 متر وزن خفيف بتوقيت دقيقة و53 ثانية.