إنفانتينو: الفيفا تلقى 150 مليون طلب لاقتناء تذاكر كأس العالم في أسبوعين

دافع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أسعار تذاكر كأس العالم المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيرا للإقبال الكبير عليها وأهمية إيراداتها للعبة حول العالم.



وهذا ‌الشهر انتقدت مجموعات مشجعين أسعار التذاكر، التي كانت أغلى عدة مرات من أسعار مباريات مماثلة في نسخة 2022 في ‍قطر. وبعدها أطلق الفيفا فئة تذاكر بسعر 60 دولارا لجعل المباريات في متناول جماهير المنتخبات المتأهلة.



وقال إنفانتينو في القمة العالمية للرياضة في دبي اليوم الاثنين "لدينا من ستة ‌إلى سبعة ملايين تذكرة معروضة للبيع... في غضون 15 يوما تلقينا 150 مليون طلب للحصول على التذاكر. أي ما يعادل عشرة ملايين طلب يوميا. هذا يدل على مدى قوة كأس العالم".وأضاف "على مدار تاريخ كأس العالم الممتد نحو مئة عام، باع الفيفا 44 مليون تذكرة إجمالا. ‌لذلك في أسبوعين، كان حجم الطلب يكفي لتغطية كأس العالم لمدة 300 عام. تخيل ذلك. هذا جنون تام".وتابع رئيس الفيفا أن الجماهير من داخل الولايات المتحدة كانت الأكثر طلبا لشراء التذاكر تليها ألمانيا والمملكة المتحدة.وقال إنفانتينو "الأهم أن الإيرادات التي تأتي ‍من ذلك تعود للعبة في جميع أنحاء العالم... بدون الفيفا لن تكون هناك كرة قدم في 150 دولة حول العالم. توجد كرة قدم بفضل الإيرادات التي نحققها بكأس العالم ومنه والتي نعيد استثمارها في كل أنحاء العالم".وستستضيف دبي حفل توزيع جوائز الأفضل العام المقبل، حيث سيمنح الفيفا جوائزه لأفضل اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى المدربين والفرق ‌حسب تصويت الجماهير وممثلي وسائل الإعلام وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية.وقال إنفانتينو "يمكنني أن أعلن هنا عن شراكة جديدة أبرمناها معا لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والفرق، هنا في دبي.. استمتعنا بهذه الرياضة، والآن سنستمتع أكثر بالوحدة التي تجلبها هذه الرياضة للعالم أجمع".وشهدت نسخة 2025 فوز المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب، فيما فازت لاعبة الوسط الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة.