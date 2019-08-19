أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للرئاسية الذين تتعلق بهم تهم تدليس تزكيات النواب والناخبين

Lundi 19 Août 2019
باب نات - كشفت منظمة "أنا يقظ" على موقعها الرسمي الاثنين 19 أوت أنها تلقت عشرات الاتصالات والبلاغات تتعلق بتزكيات وهمية يفترض إرتكابها من قبل 12 متقدما للترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن عددا من المواطنين إكتشفوا ورود أسمائهم في قائمات التزكيات التي إستظهر بها المرشحون للاستحقاق الانتخابي.
وأضافت المنظمة أن أصحاب البلاغات أجمعوا على تعرّضهم إلى عمليات تحيّل، عبر إستغلال أرقام بطاقات تعريفهم وأسمائهم وإمضاءاتهم في قائمات التزكيات لمرشحين لم يتصلوا بهم أو يحصلوا على موافقتهم.
وأشارت إلى أن الإتهامات وجهت إلى هؤلاء المترشحين، وهم :
ناجي جلول - حمة الهمامي - الهاشمي الحامدي – محسن مرزوق – لطفي المرايحي- مهدي جمعة – محمد الصغير النوري- الصافي سعيد – عمر منصور – عبيد البريكي – سعيد العايدي – قيس سعيد.
وأضافت المنظمة أن أصحاب البلاغات أجمعوا على تعرّضهم إلى عمليات تحيّل، عبر إستغلال أرقام بطاقات تعريفهم وأسمائهم وإمضاءاتهم في قائمات التزكيات لمرشحين لم يتصلوا بهم أو يحصلوا على موافقتهم.
وأشارت إلى أن الإتهامات وجهت إلى هؤلاء المترشحين، وهم :
ناجي جلول - حمة الهمامي - الهاشمي الحامدي – محسن مرزوق – لطفي المرايحي- مهدي جمعة – محمد الصغير النوري- الصافي سعيد – عمر منصور – عبيد البريكي – سعيد العايدي – قيس سعيد.
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Par:Ryan81 (Tunisia )
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