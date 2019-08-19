Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ayadonnou  

أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للرئاسية الذين تتعلق بهم تهم تدليس تزكيات النواب والناخبين

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
باب نات - كشفت منظمة "أنا يقظ" على موقعها الرسمي الاثنين 19 أوت أنها تلقت عشرات الاتصالات والبلاغات تتعلق بتزكيات وهمية يفترض إرتكابها من قبل 12 متقدما للترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن عددا من المواطنين إكتشفوا ورود أسمائهم في قائمات التزكيات التي إستظهر بها المرشحون للاستحقاق الانتخابي.

وأضافت المنظمة أن أصحاب البلاغات أجمعوا على تعرّضهم إلى عمليات تحيّل، عبر إستغلال أرقام بطاقات تعريفهم وأسمائهم وإمضاءاتهم في قائمات التزكيات لمرشحين لم يتصلوا بهم أو يحصلوا على موافقتهم.


وأشارت إلى أن الإتهامات وجهت إلى هؤلاء المترشحين، وهم :

ناجي جلول - حمة الهمامي - الهاشمي الحامدي – محسن مرزوق – لطفي المرايحي- مهدي جمعة – محمد الصغير النوري- الصافي سعيد – عمر منصور – عبيد البريكي – سعيد العايدي – قيس سعيد.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187623

Charles  (France)  |Lundi 19 Août 2019 à 18h 31m |           
Grand pays de mafia et de voleurs cravat"s
catastrophe
le peuple tunisiens réveillez vous
le pauvre restera toujours et plus pauvre



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